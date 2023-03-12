Оккупанты обустроили в Мелитополе военную базу, запускают оттуда ракеты – мэр

"Оккупанты Мелитопольщины продолжают терроризировать жителей и подвергать их опасности. Рашисты сделали из Мелитополя сплошную военную базу, а вокруг города устроили полигоны", – написал он.
Мэр отметил, что по уточненной информации, звуки взрывов, которые слышали в тот день жители города, были запусками вражеских ракет с полигона в районе Семеновки в сторону Молочного лимана.
"Все военные базы расположены в непосредственной близости от Мелитополя и других населенных пунктов", – подчеркнул Федоров.
После нападения на Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля 2022 года после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь.
Областной центр Запорожье оккупанты не смогли взять. Поэтому решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной части Запорожской области и проводили там псевдореферендум о "присоединении" региона к РФ.
Украинский блогер Алексей Арестович, который до января 2023 года был советником Офиса президента, в интервью изданию "ГОРДОН" заявил, что в случае получения необходимого западного оружия ВСУ прежде всего сконцентрируются на деоккупации Мелитополя.