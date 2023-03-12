Оккупанты обустроили в Мелитополе военную базу, запускают оттуда ракеты – мэр

"Оккупанты Мелитопольщины продолжают терроризировать жителей и подвергать их опасности. Рашисты сделали из Мелитополя сплошную военную базу, а вокруг города устроили полигоны", – написал он.

Мэр отметил, что по уточненной информации, звуки взрывов, которые слышали в тот день жители города, были запусками вражеских ракет с полигона в районе Семеновки в сторону Молочного лимана.

"Все военные базы расположены в непосредственной близости от Мелитополя и других населенных пунктов", – подчеркнул Федоров.



