Оккупанты в Запорожской области собираются набирать людей в "ополчение" – мэр Мелитополя

По его словам, в "добровольцы" берут всех подряд – как граждан России, так и "лиц без гражданства", живущих в оккупации. Их могут привлечь к чему угодно, от охраны порядка и важных объектов жизнеобеспечения области до защиты государственной собственности и имущества граждан, написал Федоров.

"Гауляйтер сам признает несостоятельность "второй армии мира", указав, что решение продиктовано временем", – прокомментировал он.

Он напомнил, что на оккупированной территории Запорожской области уже есть один "добровольческий" батальон имени советского деятеля спецслужб Павла Судоплатова.

"Однако его добровольцы способны воевать только на камеры росСМИ", – отметил Федоров.