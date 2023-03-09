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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты в Запорожской области собираются набирать людей в "ополчение" – мэр Мелитополя

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Федоров рассказал об очередном нововведении оккупантов на временно захваченных территориях
Федоров рассказал об очередном нововведении оккупантов на временно захваченных территориях
Фото: mediacenter.org.ua

"Глава" оккупированной части Запорожской области, коллаборант Евгений Балицкий издал приказ о создании так называемого "народного ополчения". Об этом заявил мэр оккупированного Мелитополя Иван Федоров 9 марта в Telegram.

По его словам, в "добровольцы" берут всех подряд – как граждан России, так и "лиц без гражданства", живущих в оккупации. Их могут привлечь к чему угодно, от охраны порядка и важных объектов жизнеобеспечения области до защиты государственной собственности и имущества граждан, написал Федоров.

"Гауляйтер сам признает несостоятельность "второй армии мира", указав, что решение продиктовано временем", – прокомментировал он.

Он напомнил, что на оккупированной территории Запорожской области уже есть один "добровольческий" батальон имени советского деятеля спецслужб Павла Судоплатова.

"Однако его добровольцы способны воевать только на камеры росСМИ", – отметил Федоров.

Контекст:

После нападения на Украину российские оккупационные войска захватили часть территории Запорожской области. 26 февраля 2022 года после боев с Вооруженными силами Украины оккупанты зашли в 150-тысячный Мелитополь.

Областной центр Запорожье оккупанты не смогли взять. Поэтому решили сделать Мелитополь "столицей" временно оккупированной части Запорожской области и проводили там псевдореферендум о "присоединении" региона к РФ.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Запорожская область, российская агрессия, Евгений Балицкий, война России против Украины, российские оккупанты, Иван Федоров
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