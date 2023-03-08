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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В оккупированном Энергодаре произошел пожар, россияне говорят об атаке дронами

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Пожар в Энергодаре произошел 8 марта
Пожар в Энергодаре произошел 8 марта
Фото: Енергодар / Telegram

В районе временно оккупированного Энергодара Запорожской области зафиксирован пожар. Фото опубликовали ряд украинских Telegram-каналлов, а российское агентство "РИА Новости" написало об атаке беспилотниками.

Российское агентство, ссылаясь на оккупационную власть города, заявило, что "украинские беспилотники нанесли удар зажигательными боеприпасами по набережной Энергодара, возник пожар на площади 4 гектара".

Мэр Мелитополя Запорожской области Иван Федоров опубликовал фото пожара.

Местный Telegram-канал также опубликовал несколько видео и фото пожара.

Контекст:

Часть Запорожской области, в том числе Энергодар и крупнейшая атомная станция Европы – ЗАЭС, – находится под оккупацией россиян с марта 2022 года.

В начале марта ЗАЭС оказалась под оккупацией российских военных и с тех пор работает под их контролем. С августа оккупанты регулярно обстреливали ЗАЭС и Энергодар, обвиняя в обстрелах Украину, в связи с чем станцию несколько раз полностью отключали от энергосети. 

Кроме того, из окрестностей Энергодара российские войска регулярно обстреливают населенные пункты Днепропетровской области, находящиеся на противоположном берегу Днепра.

В январе 2023-го Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты, угрожая предпринимателям штрафами и изъятием имущества, вывели в городе из обращения украинскую гривну.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, пожар, война, Запорожская область, ВСУ, война России против Украины, Энергодар, Иван Федоров
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