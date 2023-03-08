В оккупированном Энергодаре произошел пожар, россияне говорят об атаке дронами

Российское агентство, ссылаясь на оккупационную власть города, заявило, что "украинские беспилотники нанесли удар зажигательными боеприпасами по набережной Энергодара, возник пожар на площади 4 гектара".

Мэр Мелитополя Запорожской области Иван Федоров опубликовал фото пожара.

Местный Telegram-канал также опубликовал несколько видео и фото пожара.

Контекст:

Часть Запорожской области, в том числе Энергодар и крупнейшая атомная станция Европы – ЗАЭС, – находится под оккупацией россиян с марта 2022 года.

В начале марта ЗАЭС оказалась под оккупацией российских военных и с тех пор работает под их контролем. С августа оккупанты регулярно обстреливали ЗАЭС и Энергодар, обвиняя в обстрелах Украину, в связи с чем станцию несколько раз полностью отключали от энергосети.

Кроме того, из окрестностей Энергодара российские войска регулярно обстреливают населенные пункты Днепропетровской области, находящиеся на противоположном берегу Днепра.

В январе 2023-го Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты, угрожая предпринимателям штрафами и изъятием имущества, вывели в городе из обращения украинскую гривну.