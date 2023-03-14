Кабмин согласовал увольнение глав Луганской, Одесской и Хмельницкой ОВА

Об этом 14 марта в Telegram проинформировал представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

"Кабинетом Министров Украины согласовано увольнение: Гайдая Сергея Владимировича с должности главы Луганской областной государственной администрации; Марченко Максима Михайловича с должности председателя Одесской областной государственной администрации; Гамалия Сергея Вячеславовича с должности председателя Хмельницкой областной государственной администрации", – написал Мельничук.

LB.ua сообщило 14 марта, что Гайдай может покинуть должность главы Луганской ОВА. Отставка Гайдая связана с назначением его послом Украины в Казахстане, указало СМИ. На место Гайдая, по сведениям источников LB.ua, Офис президента рассматривает несколько кандидатур из числа военных.

Контекст:

Вопрос о кадрах, которых назначают на должности руководителей военных администраций в ряде регионов, поднимался на заседании ставки верховного главнокомандующего 6 февраля, сообщили пресс-центр Офиса президента и секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

"Была рекомендация, что нужно посмотреть очень внимательно и назначать уже (как вариант) из сектора безопасности и обороны, людей, которые имеют погоны, у которых есть понимание, что такое дисциплина, [которые] немного в других живут реалиях, знают, что такое ответственность", – говорил Данилов.

Зеленский 6 февраля в вечернем обращении заявлял, что в ряде регионов – приграничных и прифронтовых – будут назначены руководители с военным опытом.

7 февраля Зеленский назначил глав Херсонской, Запорожской и Днепропетровской обладминистраций.

Гайдай занимает должность главы Луганской ОГА (ОВА) с октября 2019 года, глава Хмельницкой ОВА Гамалий – с декабря 2020 года, глава Одесской ОВА Марченко – с марта 2022 года.