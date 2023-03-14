Гайдай завтра может объявить об уходе с должности главы Луганской ОВА – СМИ

По имеющейся информации, отставка Гайдая связана с назначением его послом Украины в Казахстане Фото: Сергій Гайдай / Facebook

По информации собеседников издания, отставка Гайдая связана с назначением его послом Украины в Казахстане. Ожидается, что Астана должна предоставить агреман на назначение нового посла после внеочередных парламентских выборов, которые пройдут 19 марта.

По данным LB.ua, об уходе с должности главы ОВА Гайдай может объявить уже завтра.

На его место, по сведениям источников издания, Офис президента рассматривает несколько кандидатур из числа военных.