Россия не уменьшает количество атак в Луганской области, несмотря на то, что теряет до роты оккупантов в сутки – Гайдай

"Оккупанты за сутки теряют до роты бойцов, но количество наступлений они не уменьшают", – сказал Гайдай.

По его слова, возле Белогоровки враг применяет авиацию, стараясь постоянно атаковать позиции украинских военных.

"Тяжелая ситуация и на кременском, и сватовском направлениях, но продвижений у россиян нет", – подчеркнул глава ОВА.