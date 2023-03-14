Россия не уменьшает количество атак в Луганской области, несмотря на то, что теряет до роты оккупантов в сутки – Гайдай

"Оккупанты за сутки теряют до роты бойцов, но количество наступлений они не уменьшают", – сказал Гайдай.
По его слова, возле Белогоровки враг применяет авиацию, стараясь постоянно атаковать позиции украинских военных.
"Тяжелая ситуация и на кременском, и сватовском направлениях, но продвижений у россиян нет", – подчеркнул глава ОВА.
Оккупанты после полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года захватили почти всю Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.
В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. В октябре Гайдай сообщал, что ВСУ каждый день продвигаются в области на 1–3 км. По состоянию на 4 декабря в Луганской области было деоккупировано 13 населенных пунктов, рассказывал он.
14 января 2023 года Гайдай заявил, что силы обороны Украины постепенно сдвигают линию фронта в направлении Кременной.