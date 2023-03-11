Оккупанты не имеют успеха ни на одном из участков фронта в Луганской области – Гайдай

"Враг не имеет успеха ни на одном из участков фронта региона", – подчеркнул Гайдай.

По его словам, большая часть больниц на оккупированной территории региона оказывают помощь исключительно военным РФ. Некоторые помещения медицинских учреждений захватчики используют в качестве казарм.

"Мобильная связь в захваченных населенных пунктах вблизи линии фронта отсутствует уже несколько недель, люди вынуждены выезжать вглубь Луганской области, чтобы пообщаться с родными", – добавил глава ОВА.

Контекст:

Оккупанты после полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года захватили почти всю Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. В октябре Гайдай сообщал, что ВСУ каждый день продвигаются в области на 1–3 км. По состоянию на 4 декабря в Луганской области было деоккупировано 13 населенных пунктов, рассказывал он.

14 января 2023 года Гайдай заявил, что силы обороны Украины постепенно сдвигают линию фронта в направлении Кременной.