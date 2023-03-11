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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты не имеют успеха ни на одном из участков фронта в Луганской области – Гайдай

По словам Гайдая, большая часть больниц на оккупированной территории региона оказывают помощь исключительно военным РФ
По словам Гайдая, большая часть больниц на оккупированной территории региона оказывают помощь исключительно военным РФ
Фото: ЕРА

Российским оккупантам не удается проводить успешные атаки в Луганской области. Об этом глава областной военной администрации Сергей Гайдай рассказал 11 марта в эфире единого телемарафона, фрагмент видео в Telegram опубликовала пресс-служба ОВА.

"Враг не имеет успеха ни на одном из участков фронта региона", – подчеркнул Гайдай.

По его словам, большая часть больниц на оккупированной территории региона оказывают помощь исключительно военным РФ. Некоторые помещения медицинских учреждений захватчики используют в качестве казарм.

"Мобильная связь в захваченных населенных пунктах вблизи линии фронта отсутствует уже несколько недель, люди вынуждены выезжать вглубь Луганской области, чтобы пообщаться с родными", – добавил глава ОВА.

Контекст:

Оккупанты после полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года захватили почти всю Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. В октябре Гайдай сообщал, что ВСУ каждый день продвигаются в области на 1–3 км. По состоянию на 4 декабря в Луганской области было деоккупировано 13 населенных пунктов, рассказывал он.

14 января 2023 года Гайдай заявил, что силы обороны Украины постепенно сдвигают линию фронта в направлении Кременной.

Александр ПРИСЯЖНЫЙ
журналист, редактор
Теги: Россия, Украина, Луганская область, Сергей Гайдай, ВСУ, война России против Украины, больницы, российские оккупанты
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