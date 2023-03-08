ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Россияне пытаются снова захватить деоккупированные села в Луганской области – Гайдай

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Гайдай рассказал о ситуации в Луганской области
Гайдай рассказал о ситуации в Луганской области
Фото: mediacenter.org.ua

Российские оккупанты ведут бои в направлении освобожденных сел в Луганской области, пытаясь вернуть контроль. Об этом рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире национального телемарафона, видео он опубликовал в Telegram.

По его словам, оккупанты ведут штурм в направлении Стельмаховки в Сватовском районе. Украинские защитники сохраняют контроль над этим селом.

Также продолжаются бои в направлении Макеевки – Невского и Куземовки – Новоселовского, сказал Гайдай. Он отметил, что все эти населенные пункты полностью разрушены россиянами, которые обстреливали их из всего имеющегося оружия.

Гайдай рассказал, что оккупанты продолжают пытаться выйти на административные границы области, однако стратегического успеха не имеют. Поэтому они просто смотрят, где у них есть хоть какой-то успех, и бросают туда максимум сил. Однако ситуация находится под контролем Вооруженных сил Украины, отметил он.

Контекст:

Оккупанты после полномасштабного вторжения в Украину захватили почти всю Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. По состоянию на 4 декабря в Луганской области было деоккупировано 13 населенных пунктов, рассказывал глава областной военной администрации Сергей Гайдай.

В январе 2023 года он заявил, что силы обороны Украины постепенно сдвигают линию фронта в направлении Кременной.  

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Луганская область, Сергей Гайдай, российская агрессия, война России против Украины, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Каждая из них на своем фронте вносит бесценный вклад для победы". Залужный обратился к украинкам
"Каждая из них на своем фронте вносит бесценный вклад для победы". Залужный обратился к украинкам
Галина ГРИШИНА
Потап после скандальной песни о девушке, которая "две ночи волонтерила с бойцами", обратился к жене и украинкам
Потап после скандальной песни о девушке, которая "две ночи волонтерила с бойцами", обратился к жене и украинкам
Галина ГРИШИНА
Цимбалюк с голым торсом снялся рядом со своей новой избранницей
Цимбалюк с голым торсом снялся рядом со своей новой избранницей
Подборка мемов к 8 Марта. Видео
Подборка мемов к 8 Марта. Видео
Галина ГРИШИНА
I can buy myself flowers. Джамала перепела хит Сайрус Flowers. Видео
I can buy myself flowers. Джамала перепела хит Сайрус Flowers. Видео
Галина ГРИШИНА
"Как же глубоко застряло это желание получить раз в год те три тюльпана". Мозговая показала "открытку" к 8 марта
"Как же глубоко застряло это желание получить раз в год те три тюльпана". Мозговая показала "открытку" к 8 марта
"Сколько вдохновения и любви в воздухе!" Сумская показала, как сейчас выглядит Одесса. Видео
"Сколько вдохновения и любви в воздухе!" Сумская показала, как сейчас выглядит Одесса. Видео
Дорофеева похвасталась подарком от Кацурина. Фото
Дорофеева похвасталась подарком от Кацурина. Фото
Галина ГРИШИНА
"Меня начали воспринимать не как артиста, а как проститутку". Козловский рассказал, зачем публиковал свои фото без одежды
"Меня начали воспринимать не как артиста, а как проститутку". Козловский рассказал, зачем публиковал свои фото без одежды
Галина ГРИШИНА
Хименес-Браво предложил поздравлять женщин видеооткрыткой с его участием
Хименес-Браво предложил поздравлять женщин видеооткрыткой с его участием
  Торт "Прага". Рецепт от Глинской
  Торт "Прага". Рецепт от Глинской
"Мавка. Лісова пісня". Вышел международный трейлер украинского мультфильма. Видео
"Мавка. Лісова пісня". Вышел международный трейлер украинского мультфильма. Видео
Галина ГРИШИНА
"Горячий народ. Другое дело в России все божья роса". Макаревич высказался о протестах в Грузии
"Горячий народ. Другое дело в России – все божья роса". Макаревич высказался о протестах в Грузии
Боржемская рассказала, как правильно питаться перед тренировкой и чего нужно избегать до нее
Боржемская рассказала, как правильно питаться перед тренировкой и чего нужно избегать до нее
Фролова показала редкие фото с отцом своего ребенка и поблагодарила его за "два года настоящей жизни"
Фролова показала редкие фото с отцом своего ребенка и поблагодарила его за "два года настоящей жизни"
Галина ГРИШИНА
Рианна показала фото и видео со своим маленьким сыном
Рианна показала фото и видео со своим маленьким сыном
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Посмотрите, как он изменился". Мендель показала свое первое фото с Зеленским, сделанное четыре года назад (105415)
2
"Надеюсь, они не сильно обижены на меня". Кравец озвучила причину своего ухода из студии "Квартал 95" (38536)
3
"За базар надо отвечать". Травести-дива Монро высказалась о комике, который сбежал в Турцию и заявил, что "погибать – это выбор ребят" (33374)
4
Белодед снялась в новой фотосессии. Поклонники сравнили дзюдоистку с супермоделью (32865)
5
Панин об артистах, которые поддерживают Путина: Не хочу залезать к Жене Миронову в постель, но мы не знаем, каким компроматом обладает власть (25602) G
6
33-летняя Панеттьери сделала операцию по уменьшению груди. Фото до и после (24597)
7
Жена командира полка "Азов" Прокопенко рассказала, какой видит свою жизнь после победы (24567)
8
Никитюк в кожаных лосинах наклонилась перед камерой. Фото (22886)
 
 
 
 