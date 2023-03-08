Россияне пытаются снова захватить деоккупированные села в Луганской области – Гайдай

По его словам, оккупанты ведут штурм в направлении Стельмаховки в Сватовском районе. Украинские защитники сохраняют контроль над этим селом.

Также продолжаются бои в направлении Макеевки – Невского и Куземовки – Новоселовского, сказал Гайдай. Он отметил, что все эти населенные пункты полностью разрушены россиянами, которые обстреливали их из всего имеющегося оружия.

Гайдай рассказал, что оккупанты продолжают пытаться выйти на административные границы области, однако стратегического успеха не имеют. Поэтому они просто смотрят, где у них есть хоть какой-то успех, и бросают туда максимум сил. Однако ситуация находится под контролем Вооруженных сил Украины, отметил он.