В Луганской области оккупанты ставят на воинский учет подростков – ОВА

"Соответствующие комиссии по первоначальной постановке граждан на военный учет уже работают. До 31 марта им необходимо разыскать и поставить на учет граждан мужского пола 2006 года, проживающих [на территории, подконтрольной боевикам] "ЛНР". То есть, тех, кого уже в следующем году можно будет бросить на фронт вместо кадровой российской армии", – сообщили в ОВА.

Также продолжают вручать повестки гражданам старшего возраста, которые "обязаны состоять на военном учете".

"Ужесточены розыскные меры лиц, уклоняющихся от призыва. На основании запросов по оккупационным военкоматам таких мужчин будут задерживать и сразу будут доставлять в пункты призыва", – заявили в администрации.