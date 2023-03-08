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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Луганской области оккупанты резко ускорили выселение местных жителей – Генштаб ВСУ

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В Кременной расселяют оккупантов, отметили в Генштабе ВСУ
В Кременной расселяют оккупантов, отметили в Генштабе ВСУ
Фото: ЕРА (архив)

В городе Кременная Луганской области оккупанты размещают дополнительную живую силу. Об этом проинформировал 8 марта в Facebook Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

"В населенном пункте Кременная Луганской области фиксируется резкое увеличение случаев выселения местных жителей из частных домов представителями местной оккупационной так называемой власти при поддержке захватчиков-военнослужащих", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба ВСУ, это делается "для дополнительного размещения вновь прибывших представителей вооруженных сил РФ".

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02FNbzX8ysjqbJLgxhMkEBhHtmVPnDFVyt1uRykjSAnRZc2eZCQkGVSymwSYQ98EoPl

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Оккупанты после полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года захватили почти всю Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. В октябре глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщал, что ВСУ каждый день продвигаются в регионе на 1–3 км. По состоянию на 4 декабря в Луганской области было деоккупировано 13 населенных пунктов, рассказывал он.

14 января 2023 года Гайдай заявил, что силы обороны Украины постепенно сдвигают линию фронта в направлении Кременной. 17 января Гайдай отмечал, что ВСУ продолжают продвигаться вперед возле Кременной.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Луганская область, война, Генштаб ВСУ, оккупация, вторжение, жилье, война России против Украины, Кременная, российские оккупанты
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