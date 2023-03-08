В Луганской области оккупанты резко ускорили выселение местных жителей – Генштаб ВСУ

"В населенном пункте Кременная Луганской области фиксируется резкое увеличение случаев выселения местных жителей из частных домов представителями местной оккупационной так называемой власти при поддержке захватчиков-военнослужащих", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба ВСУ, это делается "для дополнительного размещения вновь прибывших представителей вооруженных сил РФ".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Оккупанты после полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года захватили почти всю Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. В октябре глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщал, что ВСУ каждый день продвигаются в регионе на 1–3 км. По состоянию на 4 декабря в Луганской области было деоккупировано 13 населенных пунктов, рассказывал он.

14 января 2023 года Гайдай заявил, что силы обороны Украины постепенно сдвигают линию фронта в направлении Кременной. 17 января Гайдай отмечал, что ВСУ продолжают продвигаться вперед возле Кременной.