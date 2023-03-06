Оккупанты в Луганской области не дают помощь на ребенка без паспорта РФ, а выбитые окна вставляют за деньги – ОВА

В Луганской ОВА рассказали о ситуации в регионе Фото: EPA

"Судьба малышей, у мамы которых другое гражданство, чиновников не смущает. Хочешь прокормить младенца – срочно иди в паспортный стол и жди", – говорится в сообщении.

В Северодонецке россияне показательно вставляют окна в избранные дома, где в основном сами и живут. При этом в соседнем Рубежном предложили это сделать за деньги.

"Весной, когда люди как-то пережили зиму без окон или вставили их за свой счет", – подчеркивают в ОВА.

Тем временем Лисичанск снова закрыли на въезд. Попасть в город можно только при наличии регистрации и соответственно документов российского образца, говорится в сообщении.