Оккупанты в Луганской области не дают помощь на ребенка без паспорта РФ, а выбитые окна вставляют за деньги – ОВА

"Судьба малышей, у мамы которых другое гражданство, чиновников не смущает. Хочешь прокормить младенца – срочно иди в паспортный стол и жди", – говорится в сообщении.
В Северодонецке россияне показательно вставляют окна в избранные дома, где в основном сами и живут. При этом в соседнем Рубежном предложили это сделать за деньги.
"Весной, когда люди как-то пережили зиму без окон или вставили их за свой счет", – подчеркивают в ОВА.
Тем временем Лисичанск снова закрыли на въезд. Попасть в город можно только при наличии регистрации и соответственно документов российского образца, говорится в сообщении.
Оккупанты после полномасштабного вторжения в Украину захватили почти всю Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.
В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. По состоянию на 4 декабря в Луганской области было деоккупировано 13 населенных пунктов, рассказывал глава обладминистрации Сергей Гайдай.