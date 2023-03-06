Оккупанты в Луганской области начали ставить на воинский учет подростков 2006 года рождения – Гайдай

По словам Гайдая, значительная часть сил противника в Луганской области – это новомобилизованные Фото: Сергій Гайдай / Facebook

"Оккупанты в Луганской области ставят на воинский учет ребят 2006 года рождения, которых уже в следующем году можно будет отправить на фронт", – сказал Гайдай.

По его словам, сейчас противник увеличивает количество обстрелов и наступлений возле Кременной и в районе Белогоровки.

На сватовском направлении, по данным главы ОВА, ситуация более стабильная.

"Значительная часть боевиков – новомобилизованные, но россияне бросают в бой в Луганской области и кадровые войска", – добавил Гайдай.