Оккупанты в Луганской области начали ставить на воинский учет подростков 2006 года рождения – Гайдай

"Оккупанты в Луганской области ставят на воинский учет ребят 2006 года рождения, которых уже в следующем году можно будет отправить на фронт", – сказал Гайдай.
По его словам, сейчас противник увеличивает количество обстрелов и наступлений возле Кременной и в районе Белогоровки.
На сватовском направлении, по данным главы ОВА, ситуация более стабильная.
"Значительная часть боевиков – новомобилизованные, но россияне бросают в бой в Луганской области и кадровые войска", – добавил Гайдай.
Оккупанты после полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года захватили почти всю Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.
В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. В октябре Гайдай сообщал, что ВСУ каждый день продвигаются в области на 1–3 км. По состоянию на 4 декабря в Луганской области было деоккупировано 13 населенных пунктов, рассказывал он.
14 января 2023 года Гайдай заявил, что силы обороны Украины постепенно сдвигают линию фронта в направлении Кременной. 17 января Гайдай отметил, что ВСУ продолжают продвигаться вперед возле Кременной.