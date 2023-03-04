СБУ объявила о подозрении 27 "депутатам ЛНР", которые организовали фейковый референдум в Луганской области

В СБУ отметили, что установили более 90 организаторов фейкового "референдума" в Луганской области Фото: ssu.gov.ua

"В сентябре прошлого года они проголосовали за так называемый закон "о референдуме по вхождению в состав России на правах субъекта РФ". После этого "чиновники" публично призвали местных жителей к участию в фейковом плебисците. По данным следствия, в коллаборационной деятельности подозревается депутат нескольких созывов, который одновременно является руководителем созданной агрессором федерации профсоюзов "ЛНР", – говорится в сообщении.

В СБУ сообщили, что по указанию Москвы он обязывал глав профсоюзных организаций агитировать рабочих местных предприятий за поддержку "присоединения" региона к составу России.

"Еще одна злоумышленница координировала работу незаконных избиркомов в захваченных городах Антрацитовского района Луганской области. Кроме того, она лично призвала местных жителей принять участие в псевдореферендуме и проголосовать в пользу Кремля", – добавили в пресс-центре.

Фигурантам объявили о подозрении по ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины); ч. 5 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность).

"В общей сложности СБУ установила личности уже более 90 организаторов фейкового референдума в Луганской области. В настоящее время злоумышленники находятся на временно оккупированной части востока Украины", – говорится в сообщении.