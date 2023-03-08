Оккупанты строят модульные пункты скорой помощи из-за нехватки мест в больницах Луганской области – ОВА

Оккупантам не хватает мест в больницах и врачей Фото: EPA

Нехватку медицинских работников россияне решили организацией командировок врачебных бригад с разных территорий России. В регионе им обещают повышенную зарплату, но на основном месте работы они находятся в безвозмездном отпуске.

"Теперь нашли и где лечить раненых. Специально для них возводят модульные станции скорой помощи, больше напоминающие беседки, чем лечебные учреждения. Но это уже их дело и их отношение к собственным военным", – говорится в сообщении.