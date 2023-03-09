В Луганской области оккупанты вынужденно отступили для пополнения резервов – Гайдай

Он отметил, что в Луганской области противник уже не первую неделю со всех сторон пытается вести наступательные действия, в том числе подключая авиацию и тяжелую технику. Однако сегодня, по словам Гайдая, на линии фронта относительная тишина, поскольку после понесенных потерь враг отступил для пополнения резервов.

В то же время в районе Червонопоповки идет активная фаза боевых действий.

"Нельзя сказать, что населенный пункт полностью деоккупирован, но ситуация там контролируемая", – сказал глава ОВА.

Он подчеркнул, что никакого продвижения оккупантов вперед в регионе сейчас нет.

"На оккупированных территориях армия РФ продолжает мародерство и выселение местных жителей из собственных домов", – добавил Гайдай.