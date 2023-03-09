В Луганской области оккупанты вынужденно отступили для пополнения резервов – Гайдай

Он отметил, что в Луганской области противник уже не первую неделю со всех сторон пытается вести наступательные действия, в том числе подключая авиацию и тяжелую технику. Однако сегодня, по словам Гайдая, на линии фронта относительная тишина, поскольку после понесенных потерь враг отступил для пополнения резервов.
В то же время в районе Червонопоповки идет активная фаза боевых действий.
"Нельзя сказать, что населенный пункт полностью деоккупирован, но ситуация там контролируемая", – сказал глава ОВА.
Он подчеркнул, что никакого продвижения оккупантов вперед в регионе сейчас нет.
"На оккупированных территориях армия РФ продолжает мародерство и выселение местных жителей из собственных домов", – добавил Гайдай.
Оккупанты после полномасштабного вторжения в Украину 24 февраля 2022 года захватили почти всю Луганскую область. Последний крупный город региона Лисичанск ВСУ покинули 3 июля.
В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. В октябре Гайдай сообщал, что ВСУ каждый день продвигаются в области на 1–3 км. По состоянию на 4 декабря в Луганской области было деоккупировано 13 населенных пунктов, рассказывал он.
14 января 2023 года Гайдай заявил, что силы обороны Украины постепенно сдвигают линию фронта в направлении Кременной.