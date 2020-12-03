Зеленский назначил нового главу Хмельницкой ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский пожелал новому главе Хмельницкой облгосадминистрации "показать высокий результат" в новой должности.

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Сергея Гамалия главой Хмельницкой облгосадминисрации. Соответствующий указ №535/2020 глава государства подписал 3 декабря.

Как сообщила пресс-служба Зеленского, он встретился с Гамалием, вручил ему удостоверение и пожелал "показать высокий результат" в новой должности.

Кабмин согласовал кандидатуру Гамалия 18 ноября. Ему 41 год, с 2007 года занимался ресторанным и транспортным бизнесом.

До этого главой Хмельницкой ОГА был Дмитрий Габинет, который был назначен 21 ноября 2019 года и уволен 24 ноября 2020-го.