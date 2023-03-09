СБУ сообщила о подозрении владелице телеканала, которая "раскручивала" медийный образ Сальдо

СБУ выяснила, что после захвата россиянами Херсона Каменская добровольно пошла на сотрудничество с оккупационной администрацией страны-агрессора.

По данным следствия, она предоставила россиянам ресурсы телеканала для распространения прокремлевской пропаганды и медийной поддержки местных гауляйтеров.

"Коллаборационистка лично брала интервью у предателя Владимира Сальдо, которого публично позиционировала как "легитимного" главу области. Таким образом агрессор использовал медиаресурс для навязывания людям нарративов Москвы и распространения оккупационного режима в регионе", – говорится в производстве.

Незадолго до освобождения Херсона владелица телеканала сбежала из города и сейчас скрывается от правосудия на временно захваченной части юга Украины, отмечает СБУ.

Фигурантке сообщили о подозрении по ч. 6 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).