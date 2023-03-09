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ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ сообщила о подозрении владелице телеканала, которая "раскручивала" медийный образ Сальдо

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Каменской сообщили о подозрении в коллаборационизме
Каменской сообщили о подозрении в коллаборационизме
Скриншот: Український Південь / YouTube

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении владелице херсонского телеканала "ВТВ плюс", которая "раскручивала" медийный образ коллаборанта Владимира Сальдо. Об этом сообщила 9 марта пресс-служба ведомства. СБУ не называет имени, но основательницей и единственным владельцем "ВТВ плюс" является Татьяна Каменская.

СБУ выяснила, что после захвата россиянами Херсона Каменская добровольно пошла на сотрудничество с оккупационной администрацией страны-агрессора.

По данным следствия, она предоставила россиянам ресурсы телеканала для распространения прокремлевской пропаганды и медийной поддержки местных гауляйтеров.

"Коллаборационистка лично брала интервью у предателя Владимира Сальдо, которого публично позиционировала как "легитимного" главу области. Таким образом агрессор использовал медиаресурс для навязывания людям нарративов Москвы и распространения оккупационного режима в регионе", – говорится в производстве.

Незадолго до освобождения Херсона владелица телеканала сбежала из города и сейчас скрывается от правосудия на временно захваченной части юга Украины, отмечает СБУ.

Фигурантке сообщили о подозрении по ч. 6 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).

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Контекст:

В марте 2022 года бывший мэр Херсона Сальдо в числе других херсонских коллаборантов вошел в так называемый "Комитет спасения "За мир и порядок". О том, что российские оккупанты назначили Сальдо "председателем Херсонской военно-гражданской администрации", 26 апреля сообщил законный глава Херсонской ОВА Геннадий Лагута.

В начале августа Сальдо госпитализировали. Он находился в одной из больниц оккупированного Россией Крыма и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Впоследствии, по данным росСМИ, его вывезли в Москву. СМИ писали, что коллаборанта могли отравить. 

Сальдо 12 сентября впервые после госпитализации в начале августа появился в соцсетях, затем вернулся на оккупированную РФ часть территории Херсонской области и принял активное участие в процедуре ее незаконного "присоединения к РФ", подписав с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле соответствующий "документ".

Точное местонахождение Сальдо на данный момент неизвестно. Вероятно, он находится в Геническе Херсонской области, куда переехали все "органы власти", созданные российскими захватчиками на оккупированных территориях.

В начале января 2023 года в Офисе генпрокурора сообщили о завершении расследования в отношении трех херсонских коллаборантов – Сальдо, его бывшего заместителя Кирилла Стремоусова и "мэра Херсона" Александра Кобеца. Им инкриминируют госизмену, коллаборационную деятельность, оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, СМИ, СБУ, Украина, Херсон, война, агрессия, война России против Украины, Владимир Сальдо, Служба безопасности Украины
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