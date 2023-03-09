СБУ сообщила о подозрении владелице телеканала, которая "раскручивала" медийный образ Сальдо

СБУ выяснила, что после захвата россиянами Херсона Каменская добровольно пошла на сотрудничество с оккупационной администрацией страны-агрессора.
По данным следствия, она предоставила россиянам ресурсы телеканала для распространения прокремлевской пропаганды и медийной поддержки местных гауляйтеров.
"Коллаборационистка лично брала интервью у предателя Владимира Сальдо, которого публично позиционировала как "легитимного" главу области. Таким образом агрессор использовал медиаресурс для навязывания людям нарративов Москвы и распространения оккупационного режима в регионе", – говорится в производстве.
Незадолго до освобождения Херсона владелица телеканала сбежала из города и сейчас скрывается от правосудия на временно захваченной части юга Украины, отмечает СБУ.
Фигурантке сообщили о подозрении по ч. 6 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).
В марте 2022 года бывший мэр Херсона Сальдо в числе других херсонских коллаборантов вошел в так называемый "Комитет спасения "За мир и порядок". О том, что российские оккупанты назначили Сальдо "председателем Херсонской военно-гражданской администрации", 26 апреля сообщил законный глава Херсонской ОВА Геннадий Лагута.
В начале августа Сальдо госпитализировали. Он находился в одной из больниц оккупированного Россией Крыма и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Впоследствии, по данным росСМИ, его вывезли в Москву. СМИ писали, что коллаборанта могли отравить.
Сальдо 12 сентября впервые после госпитализации в начале августа появился в соцсетях, затем вернулся на оккупированную РФ часть территории Херсонской области и принял активное участие в процедуре ее незаконного "присоединения к РФ", подписав с президентом РФ Владимиром Путиным в Кремле соответствующий "документ".
Точное местонахождение Сальдо на данный момент неизвестно. Вероятно, он находится в Геническе Херсонской области, куда переехали все "органы власти", созданные российскими захватчиками на оккупированных территориях.
В начале января 2023 года в Офисе генпрокурора сообщили о завершении расследования в отношении трех херсонских коллаборантов – Сальдо, его бывшего заместителя Кирилла Стремоусова и "мэра Херсона" Александра Кобеца. Им инкриминируют госизмену, коллаборационную деятельность, оправдание вооруженной агрессии РФ против Украины.