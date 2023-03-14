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ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ сообщила "чиновнику" оккупантов о подозрении в причастности к депортации детей из Украины в РФ

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СБУ сообщила о подозрении россиянину, который работал в оккупационной администрации
СБУ сообщила о подозрении россиянину, который работал в оккупационной администрации
Фото: pixabay.com

Слжба безопасности Украины сообщила о подозрении главе "министерства транспорта" оккупированной части Херсонской области. Об этом говорится в сообщении СБУ в Telegram 14 марта.

Злоумышленником является гражданин России, который в мае прошлого года получил "назначение" в оккупационный орган в захваченной части региона, говорится в сообщении.

По данным следствия, на этой должности он выполнял задачи РФ по переустройству местной транспортной системы под обеспечение потребностей военных группировок оккупантов на южном фронте.

Кроме того, он является одним из организаторов депортации украинских детей из оккупированной части Херсонской области в Россию под видом поездок в детские лагеря, заявляют в СБУ.

Также под его руководством захватчики тоннами вывозили морскими сухогрузами украинское зерно в РФ, сказано в сообщении.

На основании собранных доказательств следователи сообщили россиянину о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) и ч. 1 ст. 332-2 (незаконное пересечение государственной границы Украины с целью причинения вреда интересам государства).

Пока фигурант находится во временно оккупированном Скадовске, но СБУ знает о его перемещениях и предпринимает меры по привлечению его к ответственности, говорится в сообщении.

Контекст:

По данным Офиса генерального прокурора Украины на 14 марта, с начала полномасштабного вторжения зафиксировано 16 888 преступлений против национальной безопасности.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: СБУ, Херсонская область, депортация, дети, война России против Украины, подозрение, российские оккупанты
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