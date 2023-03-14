СБУ сообщила "чиновнику" оккупантов о подозрении в причастности к депортации детей из Украины в РФ

СБУ сообщила о подозрении россиянину, который работал в оккупационной администрации Фото: pixabay.com

Злоумышленником является гражданин России, который в мае прошлого года получил "назначение" в оккупационный орган в захваченной части региона, говорится в сообщении.

По данным следствия, на этой должности он выполнял задачи РФ по переустройству местной транспортной системы под обеспечение потребностей военных группировок оккупантов на южном фронте.

Кроме того, он является одним из организаторов депортации украинских детей из оккупированной части Херсонской области в Россию под видом поездок в детские лагеря, заявляют в СБУ.

Также под его руководством захватчики тоннами вывозили морскими сухогрузами украинское зерно в РФ, сказано в сообщении.

На основании собранных доказательств следователи сообщили россиянину о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 1 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) и ч. 1 ст. 332-2 (незаконное пересечение государственной границы Украины с целью причинения вреда интересам государства).

Пока фигурант находится во временно оккупированном Скадовске, но СБУ знает о его перемещениях и предпринимает меры по привлечению его к ответственности, говорится в сообщении.