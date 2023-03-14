СБУ сообщила о подозрении в коллаборационизме 14 педагогам в Мариуполе и Геническе

На оккупированных территориях ряд педагогов распространяет российскую пропаганду в школах, говорят в СБУ Фото: Андрющенко Time / Telegram

Среди подозреваемых – руководители созданных российскими оккупантами "отделов образования", а также деканы факультетов и директора захваченных украинских школ и вузов в Мариуполе и Геническе.

Так, на временно оккупированной части Херсонской области глава Новокаховской школы №1 подозревается в том, что по поручению гауляйтера Владимира Сальдо вывезла в Геническ все имущество учебных заведений.

В Мариуполе установлена личность руководителя местного "отдела образования" террористической организации "ДНР", говорится в сообщении. По данным следствия, она требует от директоров учебных заведений организовывать образовательный процесс по российским учебникам.

Также идентифицирован бывший депутат районного совета и директор местной школы, которая, по версии следствия, сообщает оккупантам адреса семей участников движения сопротивления.

Кроме этого, о подозрении сообщили "декану" педагогического факультета "Мариупольского государственного университета ДНР" в том, что она вместе с другими педагогами организовала уничтожение украинских учебников.

Этим и другим фигурантам сообщили о подозрении по ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).