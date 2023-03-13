Оккупационные "власти" на захваченных территориях Украины готовятся к эвакуации – Верещук

Вывозить планируют определенных категорий работников оккупационных администраций и членов их семей, сообщила Верещук. Других подробностей она не раскрыла.

"Запахло жа-ре-ным", – прокомментировала Верещук, написав эту фразу на русском языке.

Контекст:

24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

Изначально, по данным СБУ, президент РФ Владимир Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В апреле россияне были изгнаны из северных областей, в сентябре была деоккупирована почти вся Харьковская область, в ноябре силы обороны Украины деоккупировали части Херсонской области вместе с областным центром, а также Николаевской области.

В настоящее время под оккупацией остаются части Херсонской, Запорожской и Николаевской (Кинбурнская коса) областей, а также большая часть Донецкой и Луганской областей и Автономная республика Крым (с 2014 года).