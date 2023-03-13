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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупационные "власти" на захваченных территориях Украины готовятся к эвакуации – Верещук

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Верещук рассказала о планах оккупантов
Верещук рассказала о планах оккупантов
Фото: Ірина Верещук / Facebook

Оккупанты на временно захваченных территориях Украины начали подготовку к экстренной эвакуации. Об этом заявила вице-премьер-министр, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук в Facebook.

Вывозить планируют определенных категорий работников оккупационных администраций и членов их семей, сообщила Верещук. Других подробностей она не раскрыла.

"Запахло жа-ре-ным", – прокомментировала Верещук, написав эту фразу на русском языке.

https://www.facebook.com/vereshchuk.iryna/posts/pfbid07JruUyq1qrhf58o2p62sKFLcnMrqApKhUawFdZ5zKgKESUuUPi4Kh2wtX39zvi8tl


Контекст:

24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

Изначально, по данным СБУ, президент РФ Владимир Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В апреле россияне были изгнаны из северных областей, в сентябре была деоккупирована почти вся Харьковская область, в ноябре силы обороны Украины деоккупировали части Херсонской области вместе с областным центром, а также Николаевской области.

В настоящее время под оккупацией остаются части Херсонской, Запорожской и Николаевской (Кинбурнская коса) областей, а также большая часть Донецкой и Луганской областей и Автономная республика Крым (с 2014 года).

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: эвакуация, Ирина Верещук, российская агрессия, война России против Украины, российские оккупанты, коллаборационизм
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