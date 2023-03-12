В Мариуполе заработало украинское радио – мариупольские партизаны

"Вы не поверите, что именно звучит в Мариуполе из радиоприемника. Русня, уже готовитесь отступать?!" – говорится в сообщении.
Об этом также написал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
"В Мариуполе заработало украинское радио. Простым поиском по частотам. Передавайте близким – теперь Украина еще ближе", – написал он.
Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года. С начала марта он находился в блокаде, со второй половины мая город – в полной оккупации.
В Мариуполе в начале августа оставалось около 130 тыс. человек. До полномасштабного вторжения в городе проживало 530 тыс. человек. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.