В Мариуполе заработало украинское радио – мариупольские партизаны

Со второй половины мая 2022 года Мариуполь в полной оккупации россиян Фото: EPA

"Вы не поверите, что именно звучит в Мариуполе из радиоприемника. Русня, уже готовитесь отступать?!" – говорится в сообщении.

Об этом также написал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"В Мариуполе заработало украинское радио. Простым поиском по частотам. Передавайте близким – теперь Украина еще ближе", – написал он.