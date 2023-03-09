Оккупанты остановили строительство в Мариуполе. Мэр назвал причину

"Мы видим, что россияне, которые что-то там делали в Мариуполе, приостановили эту работу, которую они называли ремонтом города. Почему они приостановили? Потому что они понимают, что в ближайшее время что-нибудь будет происходить и именно к этому сегодня украинское войско готовится", – сказал Бойченко.
По его словам, все, что делали оккупанты, – это создавали картинку для пропаганды. На самом деле качество работ ужасное, сказал он. В частности, они привезли окна одинакового размера, которые во многих домах не подходят к оконным проемам, поэтому их устанавливают как получится, заполняя промежутки разными материалами, рассказал мэр.
Он отметил, что оккупанты уже понимают, что Украина готовится к контрнаступлению.
Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года. С начала марта он находился в блокаде, со второй половины мая город – в полной оккупации.
В Мариуполе в начале августа оставалось около 130 тыс. человек. До полномасштабного вторжения в городе проживало 530 тыс. человек. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.
В июне Бойченко говорил, что в городе повреждено 95% многоэтажек. В сентябре советник мэра Петр Андрющенко сообщил, что оккупанты продолжают уничтожать Мариуполь бездумным сносом домов, оставляя мариупольцев без жилья и вещей.
Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко заявил, что оккупанты не в состоянии восстановить разрушенную инфраструктуру Мариуполя.