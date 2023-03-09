Оккупанты остановили строительство в Мариуполе. Мэр назвал причину

"Мы видим, что россияне, которые что-то там делали в Мариуполе, приостановили эту работу, которую они называли ремонтом города. Почему они приостановили? Потому что они понимают, что в ближайшее время что-нибудь будет происходить и именно к этому сегодня украинское войско готовится", – сказал Бойченко.

По его словам, все, что делали оккупанты, – это создавали картинку для пропаганды. На самом деле качество работ ужасное, сказал он. В частности, они привезли окна одинакового размера, которые во многих домах не подходят к оконным проемам, поэтому их устанавливают как получится, заполняя промежутки разными материалами, рассказал мэр.

Он отметил, что оккупанты уже понимают, что Украина готовится к контрнаступлению.