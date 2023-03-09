"Почувствовали силу украинского войска". Мэр Мариуполя заявил, что после "бавовны" оккупанты вывели из города часть войск и складов

"После "бавовны" в Мариуполе понятно, что они [российские военные] перегруппировались и свои логистические центры, полигоны вывели за пределы города, потому что город уже стал опасным. Они считали, что это тыл, а сейчас это – линия фронта. И мы видим, что количество военных в городе уменьшилось", – сказал он.

Мэр пояснил, что первый "логистический узел" был уничтожен в порту, где оккупанты чинили свою технику. Кроме того, в городе было уничтожено несколько вражеских складов с боекомплектом.

"То есть они почувствовали силу украинского войска и разрушительную силу наших ракет, которые уничтожили несколько важных "узлов". Поэтому мы видим определенное движение – что российские войска немного отошли из Мариуполя, потому что они этого не ожидали. Почему так происходит? Потому что наше войско готовится к контрнаступлению", – считает он.

Бойченко, говоря о захватчиках, отметил, что "террористы, которые сегодня штурмуют другие города [Украины], жалуются на то, что не хватает оружия".

"Не хватает темпа, чтобы держать этот огонь и продвигаться дальше. Потому что наше войско уничтожило эти склады, которые не дают возможности подвозить это из Мариуполя и обеспечить россиянам движение вперед. То есть их это остановило. И мы сегодня формируем возможность движения нашего войска вперед", – подчеркнул мэр.