"Почувствовали силу украинского войска". Мэр Мариуполя заявил, что после "бавовны" оккупанты вывели из города часть войск и складов

"После "бавовны" в Мариуполе понятно, что они [российские военные] перегруппировались и свои логистические центры, полигоны вывели за пределы города, потому что город уже стал опасным. Они считали, что это тыл, а сейчас это – линия фронта. И мы видим, что количество военных в городе уменьшилось", – сказал он.
Мэр пояснил, что первый "логистический узел" был уничтожен в порту, где оккупанты чинили свою технику. Кроме того, в городе было уничтожено несколько вражеских складов с боекомплектом.
"То есть они почувствовали силу украинского войска и разрушительную силу наших ракет, которые уничтожили несколько важных "узлов". Поэтому мы видим определенное движение – что российские войска немного отошли из Мариуполя, потому что они этого не ожидали. Почему так происходит? Потому что наше войско готовится к контрнаступлению", – считает он.
Бойченко, говоря о захватчиках, отметил, что "террористы, которые сегодня штурмуют другие города [Украины], жалуются на то, что не хватает оружия".
"Не хватает темпа, чтобы держать этот огонь и продвигаться дальше. Потому что наше войско уничтожило эти склады, которые не дают возможности подвозить это из Мариуполя и обеспечить россиянам движение вперед. То есть их это остановило. И мы сегодня формируем возможность движения нашего войска вперед", – подчеркнул мэр.
Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года. С начала марта он находился в блокаде, со второй половины мая город – в полной оккупации.
В Мариуполе в начале августа оставалось около 130 тыс. человек. До полномасштабного вторжения в городе проживало 530 тыс. человек. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.
В Мариуполе действует украинское сопротивление. Американский Институт исследования войны (ISW) в оперативном анализе отмечал, что эффективные партизанские атаки Украины отвлекают оккупантов от выполнения задач на фронте.
Через Мариуполь оккупанты регулярно перебрасывают технику и живую силу с территории РФ на донецкое и запорожское направления. В самом городе базируются мобилизованные россияне, в российских подразделениях процветает дезертирство, сообщал Андрющенко.
В январе 2023 года, по данным советника мэра, оккупанты активно завозили в город средства ПВО и живую силу, накопив до 30 тыс. оккупантов для дальнейшего наступления в Донецкой области. В феврале, по данным Андрющенко, переброска техники и живой силы продолжилась, в частности в город ввели дополнительные подразделения кадыровцев.