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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Почувствовали силу украинского войска". Мэр Мариуполя заявил, что после "бавовны" оккупанты вывели из города часть войск и складов

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Россияне стараются рассредоточить технику, боеприпасы и живую силу за пределами Мариуполя после серии прилетов
Россияне стараются рассредоточить технику, боеприпасы и живую силу за пределами Мариуполя после серии прилетов
Фото: EPA

Российские оккупанты больше не считают Мариуполь Донецкой области безопасным тылом, так как после ударов по городу потеряли ряд важных для логистики и снабжения объектов. Об этом законно избранный мэр Мариуполя Вадим Бойченко рассказал на брифинге 9 марта в медиацентре "Украина", который транслировало в YouTube агентство "Укринформ".

"После "бавовны" в Мариуполе понятно, что они [российские военные] перегруппировались и свои логистические центры, полигоны вывели за пределы города, потому что город уже стал опасным. Они считали, что это тыл, а сейчас это – линия фронта. И мы видим, что количество военных в городе уменьшилось", – сказал он.

Мэр пояснил, что первый "логистический узел" был уничтожен в порту, где оккупанты чинили свою технику. Кроме того, в городе было уничтожено несколько вражеских складов с боекомплектом.

"То есть они почувствовали силу украинского войска и разрушительную силу наших ракет, которые уничтожили несколько важных "узлов". Поэтому мы видим определенное движение – что российские войска немного отошли из Мариуполя, потому что они этого не ожидали. Почему так происходит? Потому что наше войско готовится к контрнаступлению", – считает он.

Бойченко, говоря о захватчиках, отметил, что "террористы, которые сегодня штурмуют другие города [Украины], жалуются на то, что не хватает оружия".

"Не хватает темпа, чтобы держать этот огонь и продвигаться дальше. Потому что наше войско уничтожило эти склады, которые не дают возможности подвозить это из Мариуполя и обеспечить россиянам движение вперед. То есть их это остановило. И мы сегодня формируем возможность движения нашего войска вперед", – подчеркнул мэр.

Контекст:

Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года. С начала марта он находился в блокаде, со второй половины мая город – в полной оккупации.

В Мариуполе в начале августа оставалось около 130 тыс. человек. До полномасштабного вторжения в городе проживало 530 тыс. человек. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.

В Мариуполе действует украинское сопротивление. Американский Институт исследования войны (ISW) в оперативном анализе отмечал, что эффективные партизанские атаки Украины отвлекают оккупантов от выполнения задач на фронте.

Через Мариуполь оккупанты регулярно перебрасывают технику и живую силу с территории РФ на донецкое и запорожское направления. В самом городе базируются мобилизованные россияне, в российских подразделениях процветает дезертирство, сообщал Андрющенко.

В январе 2023 года, по данным советника мэра, оккупанты активно завозили в город средства ПВО и живую силу, накопив до 30 тыс. оккупантов для дальнейшего наступления в Донецкой области. В феврале, по данным Андрющенко, переброска техники и живой силы продолжилась, в частности в город ввели дополнительные подразделения кадыровцев.

Теги: Россия, оружие, Донецкая область, оккупация, Мариуполь, вооружение, армия РФ, страна-агрессор, российская агрессия, наступление, война России против Украины, Вадим Бойченко, российские оккупанты, деоккупация, контрнаступление, логистика
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