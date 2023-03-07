"Колонна за колонной. Техника большей частью свежая". Андрющенко заявил о накоплении сил оккупантов в районе Мариуполя

"Вновь идет накопление сил россиян в Мариупольском районе. Колонна за колонной. Сегодня колонна не менее 15 единиц гусеничной техники из направления Новоазовска [Донецкой области] через город в сторону Запорожья", – написал он.

По информации советника мэра, зафиксирован незначительный переброс боекомплекта и техники по Донецкой трассе на Мариуполь.

"В целом снова рост военного контингента. На этот раз техника большей частью свежая, а не снятая с консервации", – подытожил Андрющенко.