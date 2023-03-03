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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Мариупольском горсовете заявили, что Красный Крест обеспечивает помощью окупантов. Красный Крест ответил

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Андрющенко заявил, что КК привозит помощь оккупантам
Андрющенко заявил, что КК привозит помощь оккупантам
Фото: Андрющенко Time / Telegram

Советник мэра оккупированного Мариуполя Донецкой области Петр Андрющенко заявил, что в Мариупольском районе Красный Крест обеспечивает оккупантов гуманитарной помощью. Об этом он написал в Telegram 3 марта.

"Вчера организация Красного Креста доставили в Мангуш "гуманитарную помощь". В "гуманитарной помощи" содержится компьютерная и оргтехника для нужд оккупационной администрации", – написал он.

По его словам Андрющенко, техника предназначается для отдела по делам детей, который способствует депортации и похищению детей из  Украины оккупантами, Управления труда и социальной защиты населения, активно привлеченного к принудительной паспортизации, и территориального центра социального обслуживания.

"Может, миссия КК уже перестанет прятаться и сразу везет дроны и планшеты на передовую оккупантов? Или начнет обеспечивать полицейские застенки в Мариуполе и районе? Вся история МКК в Мариуполе во времена оккупации – не просто кризис или деградация. Это чисто использование международной гуманитарной помощи для упрощения работы окупантов. Точно ли это цель организации? Существует ли предел цинизма, который они не готовы пересечь ради отчета о помощи гражданским во время войны?" – написал Андрющенко.

В Красном Кресте в комментарии "Украинской правде" это заявление назвали недостоверным. Там отмечают, что организация работает в Мариуполе с 2014 года исключительно для помощи общинам, пострадавшим от военных действий, и оказывает гуманитарную помощь нуждающимся.

В международном комитете Красного Креста заявили, что систематически контролируют, как используют помощь, чтобы убедиться, что она используется исключительно для гуманитарных целей.

Контекст:

Украина с начала полномасштабной войны активно критикует деятельность Красного Креста. Например, в марте украинские власти выступали против открытия офиса МККК в российском Ростове-на-Дону, который якобы был нужен для более эффективной работы на востоке Украины.

Также Украина обвиняет МККК в неэффективности в вопросе доступа к военнопленным, которых удерживает Россия. В частности, представители организации так и не смогли попасть в Оленовку Донецкой области после теракта в исправительной колонии, где удерживались пленные украинцы.

Красный Крест должен действовать более мощно, заявлял президент Украины Владимир Зеленский.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Мариуполь, Красный Крест, гуманитарная помощь, война России против Украины, российские оккупанты, Петр Андрющенко
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