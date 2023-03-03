В Мариупольском горсовете заявили, что Красный Крест обеспечивает помощью окупантов. Красный Крест ответил

"Вчера организация Красного Креста доставили в Мангуш "гуманитарную помощь". В "гуманитарной помощи" содержится компьютерная и оргтехника для нужд оккупационной администрации", – написал он.
По его словам Андрющенко, техника предназначается для отдела по делам детей, который способствует депортации и похищению детей из Украины оккупантами, Управления труда и социальной защиты населения, активно привлеченного к принудительной паспортизации, и территориального центра социального обслуживания.
"Может, миссия КК уже перестанет прятаться и сразу везет дроны и планшеты на передовую оккупантов? Или начнет обеспечивать полицейские застенки в Мариуполе и районе? Вся история МКК в Мариуполе во времена оккупации – не просто кризис или деградация. Это чисто использование международной гуманитарной помощи для упрощения работы окупантов. Точно ли это цель организации? Существует ли предел цинизма, который они не готовы пересечь ради отчета о помощи гражданским во время войны?" – написал Андрющенко.
В Красном Кресте в комментарии "Украинской правде" это заявление назвали недостоверным. Там отмечают, что организация работает в Мариуполе с 2014 года исключительно для помощи общинам, пострадавшим от военных действий, и оказывает гуманитарную помощь нуждающимся.
В международном комитете Красного Креста заявили, что систематически контролируют, как используют помощь, чтобы убедиться, что она используется исключительно для гуманитарных целей.
Украина с начала полномасштабной войны активно критикует деятельность Красного Креста. Например, в марте украинские власти выступали против открытия офиса МККК в российском Ростове-на-Дону, который якобы был нужен для более эффективной работы на востоке Украины.
Также Украина обвиняет МККК в неэффективности в вопросе доступа к военнопленным, которых удерживает Россия. В частности, представители организации так и не смогли попасть в Оленовку Донецкой области после теракта в исправительной колонии, где удерживались пленные украинцы.
Красный Крест должен действовать более мощно, заявлял президент Украины Владимир Зеленский.