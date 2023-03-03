В Мариупольском горсовете заявили, что Красный Крест обеспечивает помощью окупантов. Красный Крест ответил

"Вчера организация Красного Креста доставили в Мангуш "гуманитарную помощь". В "гуманитарной помощи" содержится компьютерная и оргтехника для нужд оккупационной администрации", – написал он.

По его словам Андрющенко, техника предназначается для отдела по делам детей, который способствует депортации и похищению детей из Украины оккупантами, Управления труда и социальной защиты населения, активно привлеченного к принудительной паспортизации, и территориального центра социального обслуживания.

"Может, миссия КК уже перестанет прятаться и сразу везет дроны и планшеты на передовую оккупантов? Или начнет обеспечивать полицейские застенки в Мариуполе и районе? Вся история МКК в Мариуполе во времена оккупации – не просто кризис или деградация. Это чисто использование международной гуманитарной помощи для упрощения работы окупантов. Точно ли это цель организации? Существует ли предел цинизма, который они не готовы пересечь ради отчета о помощи гражданским во время войны?" – написал Андрющенко.

В Красном Кресте в комментарии "Украинской правде" это заявление назвали недостоверным. Там отмечают, что организация работает в Мариуполе с 2014 года исключительно для помощи общинам, пострадавшим от военных действий, и оказывает гуманитарную помощь нуждающимся.

В международном комитете Красного Креста заявили, что систематически контролируют, как используют помощь, чтобы убедиться, что она используется исключительно для гуманитарных целей.