В Мариуполе при трудоустройстве заставляют на камеру говорить, что город разрушили украинцы – мэр

"Что они сейчас делают в Мариуполе? Если ты хочешь идти к работе, которую они предлагают – что-то убирать, разбирать эти завалы, ты должен присягнуть им. То есть включается камера, и они спрашивают: "А что это произошло в Мариуполе, кто это сделал?" И люди вынуждены сказать, что это сделала не Россия, а сделали националисты Украины", – рассказал Бойченко.

По его словам, люди вынуждены оформлять российские паспорта, потому что без них нельзя получить ни гуманитарную помощь, ни пенсию, ни зарплату.

По данным мэра, в настоящее время в заблокированном городе остаются более 100 тыс. жителей. В поврежденных домах, где проживают люди, нет отопления, нормального водоснабжения и электричества. Люди выстраиваются в очереди на улице за бесплатной тарелкой супа или каши.