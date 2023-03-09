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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Мариуполе при трудоустройстве заставляют на камеру говорить, что город разрушили украинцы – мэр

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Бойченко: Оккупанты требуют у украинцев присягнуть им для получения работы
Бойченко: Оккупанты требуют у украинцев присягнуть им для получения работы
Фото: Media Center Ukraine - Ukrinform / Telegram

Мэр временно оккупированного Мариуполя Донецкой области Вадим Бойченко рассказал, что приходится делать жителям Мариуполя, чтобы получить работу, пенсию или гуманитарную помощь, на брифинге 9 марта в медиацентре "Украина", который транслировало в YouTube агентство "Укринформ".

"Что они сейчас делают в Мариуполе? Если ты хочешь идти к работе, которую они предлагают – что-то убирать, разбирать эти завалы, ты должен присягнуть им. То есть включается камера, и они спрашивают: "А что это произошло в Мариуполе, кто это сделал?" И люди вынуждены сказать, что это сделала не Россия, а сделали националисты Украины", – рассказал Бойченко.

По его словам, люди вынуждены оформлять российские паспорта, потому что без них нельзя получить ни гуманитарную помощь, ни пенсию, ни зарплату.

По данным мэра, в настоящее время в заблокированном городе остаются более 100 тыс. жителей. В поврежденных домах, где проживают люди, нет отопления, нормального водоснабжения и электричества. Люди выстраиваются в очереди на улице за бесплатной тарелкой супа или каши.

Контекст:

Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года. С начала марта он находился в блокаде, со второй половины мая город – в полной оккупации.

В Мариуполе в начале августа оставалось около 130 тыс. человек. До полномасштабного вторжения в городе проживало 530 тыс. человек. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.

В июне Бойченко говорил, что в городе повреждено 95% многоэтажек. В сентябре советник мэра Петр Андрющенко сообщил, что оккупанты продолжают уничтожать Мариуполь бездумным сносом домов, оставляя мариупольцев без жилья и вещей.

Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко заявил, что оккупанты не в состоянии восстановить разрушенную инфраструктуру Мариуполя.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Донецкая область, оккупация, Мариуполь, российская агрессия, война России против Украины, Вадим Бойченко, российские оккупанты
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