Оккупанты в Мариуполе сменили тактику при переброске техники – советник мэра

Направление переброски пока уточняется, заявил он.

Андрющенко добавил, что для обеспечения безопасности россияне полностью отключили мобильную сеть "Феникс", которая работает на оккупированных территориях.

"Фиксируем глобальное изменение тактики движения колонн. Теперь она сопровождается проблемами с мобильной связью и используется практика ночных перебросок. Мариупольская "бавовна" учит оккупанта (к сожалению) быстро", – написал советник мэра.

Контекст:

Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года. С начала марта он находился в блокаде, со второй половины мая город – в полной оккупации.

В Мариуполе в начале августа оставалось около 130 тыс. человек. До полномасштабного вторжения в городе проживало 530 тыс. человек. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.

Через Мариуполь оккупанты регулярно перебрасывают технику и живую силу с территории РФ на донецкое и запорожское направления. В самом городе базируются мобилизованные россияне, в российских подразделениях процветает дезертирство, сообщал Андрющенко.

В январе 2023 года, по данным советника мэра, оккупанты активно завозили в город средства ПВО и живую силу, накопив до 30 тыс. оккупантов для дальнейшего наступления в Донецкой области. В феврале, по данным Андрющенко, переброска техники и живой силы продолжилась, в частности в город ввели дополнительные подразделения кадыровцев.