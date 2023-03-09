Россияне уничтожили каждую вторую многоэтажку в Мариуполе – мэр

По его словам, за два месяца плотного огня войска РФ уничтожили каждое второе многоэтажное здание в городе.

"Таких многоэтажек 1800 в городе Мариуполе. Государство-террорист определило 934 здания, которые сегодня сносят. Они работают и днем, и ночью, скрывая свои военные преступления, потому что понимают, что мы приближаемся к своему возвращению. 50% города сейчас не существует. 400 таких домов они уже убрали, то есть скрыли свое военное преступление", – сказал Бойченко.