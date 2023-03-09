Россияне уничтожили каждую вторую многоэтажку в Мариуполе – мэр

По его словам, за два месяца плотного огня войска РФ уничтожили каждое второе многоэтажное здание в городе.
"Таких многоэтажек 1800 в городе Мариуполе. Государство-террорист определило 934 здания, которые сегодня сносят. Они работают и днем, и ночью, скрывая свои военные преступления, потому что понимают, что мы приближаемся к своему возвращению. 50% города сейчас не существует. 400 таких домов они уже убрали, то есть скрыли свое военное преступление", – сказал Бойченко.
Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года. С начала марта он находился в блокаде, со второй половины мая город – в полной оккупации.
В Мариуполе в начале августа оставалось около 130 тыс. человек. До полномасштабного вторжения в городе проживало 530 тыс. человек. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.
В июне Бойченко говорил, что в городе повреждено 95% многоэтажек. В сентябре советник мэра Петр Андрющенко сообщил, что оккупанты продолжают уничтожать Мариуполь бездумным сносом домов, оставляя мариупольцев без жилья и вещей.
Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко заявил, что оккупанты не в состоянии восстановить разрушенную инфраструктуру Мариуполя.