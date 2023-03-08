В Мариуполе снесли дом, в котором оставалось более 100 тел погибших – Андрющенко

Снесенный дом находился по адресу: улица Новороссийская, 16 в микрорайоне Черемушки. По словам Андрющенко, в подвале находилось 200 тел погибших мариупольцев. Из подвала извлекли всего около 70 тел – только те, которые были целыми, остальное бросили в строительном мусоре, заявил он.

"Этого дома (как и соседних) больше нет. Однако свидетели остались. Зло должно быть наказано. Тот, кто демонтирует дома, должен нести такую же ответственность, как убийцы-оккупанты", – написал Андрющенко.