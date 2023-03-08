В Мариуполе снесли дом, в котором оставалось более 100 тел погибших – Андрющенко

Снесенный дом находился по адресу: улица Новороссийская, 16 в микрорайоне Черемушки. По словам Андрющенко, в подвале находилось 200 тел погибших мариупольцев. Из подвала извлекли всего около 70 тел – только те, которые были целыми, остальное бросили в строительном мусоре, заявил он.
"Этого дома (как и соседних) больше нет. Однако свидетели остались. Зло должно быть наказано. Тот, кто демонтирует дома, должен нести такую же ответственность, как убийцы-оккупанты", – написал Андрющенко.
Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года. С начала марта он находился в блокаде, со второй половины мая город – в полной оккупации.
В Мариуполе в начале августа оставалось около 130 тыс. человек. До полномасштабного вторжения в городе проживало 530 тыс. человек. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.
В июне мэр Мариуполя Вадим Бойченко говорил, что в городе повреждено 95% многоэтажек. В сентябре Андрющенко сообщил, что оккупанты продолжают уничтожать Мариуполь бездумным сносом домов, оставляя мариупольцев без жилья и вещей.
Глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко заявил, что оккупанты не в состоянии восстановить разрушенную инфраструктуру Мариуполя.