В Мариуполе оккупанты создали военкоматы, до конца месяца планируют обеспечить полный учет мужчин – советник мэра

Об этом в Telegram сообщил советник мэра города Петр Андрющенко, опубликовав "документ".
По его словам, предполагается создание военкоматов "не просто как институции", а "обеспечение полного учета до 1 апреля всех мужчин от 2006 года рождения".
"Но отдельная задача – полицаям обеспечить выполнение мобилизационных заданий, которые предоставила Россия. Привет, новая эра оккупации, – написал Андрющенко. – Поздравляю мариупольских ждунов с началом мобилизации".
В то же время советник мэра Мариуполя призвал тех, "кто еще может бежать", покинуть город.
Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года. С начала марта он находился в блокаде, со второй половины мая город – в полной оккупации.
Генштаб ВСУ 16 февраля 2023 года сообщал, что в Мариуполе оккупанты мобилизуют бездомных, а также лиц с алкогольной или наркотической зависимостью.
9 марта стало известно, что РФ планирует новую волну мобилизации на временно захваченных территориях Луганской и Донецкой областей.
Россия фактически проводит мобилизацию на оккупированных территориях Украины, сообщал спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник 3 ноября 2022 года. По его словам, россияне проводят облавы на мужчин призывного возраста, их насильно доставляют в военкоматы.
Россияне перестали скрывать, что проводят во временно оккупированном Мариуполе мобилизацию, сообщили в горсовете 17 февраля 2023 года.