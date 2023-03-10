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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Мариуполе оккупанты создали военкоматы, до конца месяца планируют обеспечить полный учет мужчин – советник мэра

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Мариуполь со второй половины мая 2022 года находится в оккупации
Мариуполь со второй половины мая 2022 года находится в оккупации
Фото: EPA (иллюстративное)

С 9 марта "вступил в силу" "указ" главаря боевиков "ДНР" Дениса Пушилина о создании военкоматов во временно оккупированном Мариуполе и районе.

Об этом в Telegram сообщил советник мэра города Петр Андрющенко, опубликовав "документ".

По его словам, предполагается создание военкоматов "не просто как институции", а "обеспечение полного учета до 1 апреля всех мужчин от 2006 года рождения".

"Но отдельная задача – полицаям обеспечить выполнение мобилизационных заданий, которые предоставила Россия. Привет, новая эра оккупации, – написал Андрющенко. – Поздравляю мариупольских ждунов с началом мобилизации".

В то же время советник мэра Мариуполя призвал тех, "кто еще может бежать", покинуть город.

Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года. С начала марта он находился в блокаде, со второй половины мая город – в полной оккупации.

Генштаб ВСУ 16 февраля 2023 года сообщал, что в Мариуполе оккупанты мобилизуют бездомных, а также лиц с алкогольной или наркотической зависимостью.

9 марта стало известно, что РФ планирует новую волну мобилизации на временно захваченных территориях Луганской и Донецкой областей.

Контекст:

Россия фактически проводит мобилизацию на оккупированных территориях Украины, сообщал спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник 3 ноября 2022 года. По его словам, россияне проводят облавы на мужчин призывного возраста, их насильно доставляют в военкоматы.

Россияне перестали скрывать, что проводят во временно оккупированном Мариуполе мобилизацию, сообщили в горсовете 17 февраля 2023 года.

Теги: Россия, Украина, Донецкая область, оккупация, Мариуполь, мобилизация, военкомат, боевики, Денис Пушилин, ДНР, указ, советник, война России против Украины, мужчины, российские оккупанты, Петр Андрющенко
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