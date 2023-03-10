В Мариуполе оккупанты создали военкоматы, до конца месяца планируют обеспечить полный учет мужчин – советник мэра

Мариуполь со второй половины мая 2022 года находится в оккупации Фото: EPA (иллюстративное)

Об этом в Telegram сообщил советник мэра города Петр Андрющенко, опубликовав "документ".

По его словам, предполагается создание военкоматов "не просто как институции", а "обеспечение полного учета до 1 апреля всех мужчин от 2006 года рождения".

"Но отдельная задача – полицаям обеспечить выполнение мобилизационных заданий, которые предоставила Россия. Привет, новая эра оккупации, – написал Андрющенко. – Поздравляю мариупольских ждунов с началом мобилизации".

В то же время советник мэра Мариуполя призвал тех, "кто еще может бежать", покинуть город.

Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года. С начала марта он находился в блокаде, со второй половины мая город – в полной оккупации.

Генштаб ВСУ 16 февраля 2023 года сообщал, что в Мариуполе оккупанты мобилизуют бездомных, а также лиц с алкогольной или наркотической зависимостью.

9 марта стало известно, что РФ планирует новую волну мобилизации на временно захваченных территориях Луганской и Донецкой областей.