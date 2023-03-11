"В Мариуполе хлопок". Горсовет сообщил о двух прилетах

Расстояние до Мариуполя от линии фронта для ВСУ больше не является препятствием, сообщал Данилов Фото: Маріупольська міська рада / Telegram

"В Мариуполе хлопок! Жители оккупированного города сообщают о двух прилетах – в районе аэропорта и агробазы. Вероятное попадание в месторасположение оккупантов", – сказано в сообщении.

"Украинские военные дают "прикурить" российским оккупантам", – добавили в горсовете.

Вследствие работы российской ПВО пострадал частный дом, сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Местные рассказали, что сначала был взрыв в небе, затем обломок чего-то упал на крышу дома. То ли обломки самого ПВО... Непонятно. Дом полностью сгорел дотла. Обломки уже "МЧС" вывезло. Такое. Когда русня говорит, что город под защитой, стоит задуматься, что именно подразумевается под словом "защита", – написал Андрющенко.

По версии россиян, пожар произошел из-за взрыва баллона с газом, отметил Андрющенко.

"Видео снято в 2,5 км от места пожара. Любой в Украине скажет, что такой дым дает либо прямое попадание (не было), либо попадание обломков ПВО. Баллон… ага", – написал он.