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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"В Мариуполе хлопок". Горсовет сообщил о двух прилетах

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Расстояние до Мариуполя от линии фронта для ВСУ больше не является препятствием, сообщал Данилов
Расстояние до Мариуполя от линии фронта для ВСУ больше не является препятствием, сообщал Данилов
Фото: Маріупольська міська рада / Telegram

Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области два прилета. Об этом 11 марта сообщил городской совет Мариуполя в Telegram.

"В Мариуполе хлопок! Жители оккупированного города сообщают о двух прилетах – в районе аэропорта и агробазы. Вероятное попадание в месторасположение оккупантов", – сказано в сообщении.

"Украинские военные дают "прикурить" российским оккупантам", – добавили в горсовете.

Вследствие работы российской ПВО пострадал частный дом, сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

"Местные рассказали, что сначала был взрыв в небе, затем обломок чего-то упал на крышу дома. То ли обломки самого ПВО... Непонятно. Дом полностью сгорел дотла. Обломки уже "МЧС" вывезло. Такое. Когда русня говорит, что город под защитой, стоит задуматься, что именно подразумевается под словом "защита", – написал Андрющенко.

По версии россиян, пожар произошел из-за взрыва баллона с газом, отметил Андрющенко.

"Видео снято в 2,5 км от места пожара. Любой в Украине скажет, что такой дым дает либо прямое попадание (не было), либо попадание обломков ПВО. Баллон… ага", – написал он.

Контекст:

Мариуполь был окружен российскими войсками в первые дни полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля 2022 года. С начала марта он находился в блокаде, со второй половины мая город – в полной оккупации.

В Мариуполе в начале августа оставалось около 130 тыс. человек. До полномасштабного вторжения в городе проживало 530 тыс. человек. По разным оценкам, в ходе боев за город погибло от 20 тыс. до 25 тыс. мирных жителей, точных данных нет.

В конце февраля в Мариуполе прозвучали серии взрывов. Так, 22 февраля украинские власти города сообщили о попаданиях по складу боеприпасов оккупантов в порту Мариуполя. Позднее советник мэра подтвердил ликвидацию двух складов топлива на базах оккупантов в Кальмиусском районе города.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов 23 февраля, комментируя взрывы в Мариуполе, заявил, что расстояние до города от линии фронта для ВСУ больше не является препятствием. "Расстояние, поверьте, уже на сегодняшний день для нас большого значения не имеет. То ли 100 км, то ли 150 км, то ли это немножечко больше", – добавил Данилов.

Теги: Украина, взрыв, Донецкая область, Мариуполь, ПВО, российская агрессия, война России против Украины, Петр Андрющенко
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