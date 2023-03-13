СБУ задержала жителя Херсонской области, который сдавал оккупантам информацию об украинских военных и участниках движения сопротивления

"Им оказался неоднократно судимый за тяжкие преступления житель Белозерского района Херсонской области. После захвата части южного региона рецидивист добровольно пошел на сотрудничество с российскими оккупантами", – говорится в сообщении.
По данным контрразведки СБУ, подозреваемый сдавал карательным отрядам российских захватчиков местонахождение участников движения сопротивления и их семей.
"В первую очередь врага интересовали адреса жилья украинских бойцов, ранее участвовавших в антитеррористической операции на востоке Украины. За свою "лояльность" он получил от руководства местной оккупационной администрации "особый статус", предполагавший разрешение на мародерство и свободное передвижение по району. Часть из награбленного должен был отдавать российским оккупантам", – отметили в СБУ.
По информации спецслужбы, после освобождения Херсона фигурант скрылся в Винницкой области под видом переселенца. Там он поселился в одном из приграничных с непризнанным Приднестровьем поселков и искал "варианты" нелегального выезда за пределы Украины. Контрразведчики СБУ установили его местонахождение и задержали.
Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору). Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года.
В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.