СБУ задержала жителя Херсонской области, который сдавал оккупантам информацию об украинских военных и участниках движения сопротивления

По информации СБУ, после освобождения Херсона фигурант скрылся в Винницкой области под видом переселенца Фото: Служба безпеки України / Telegram

"Им оказался неоднократно судимый за тяжкие преступления житель Белозерского района Херсонской области. После захвата части южного региона рецидивист добровольно пошел на сотрудничество с российскими оккупантами", – говорится в сообщении.

По данным контрразведки СБУ, подозреваемый сдавал карательным отрядам российских захватчиков местонахождение участников движения сопротивления и их семей.

"В первую очередь врага интересовали адреса жилья украинских бойцов, ранее участвовавших в антитеррористической операции на востоке Украины. За свою "лояльность" он получил от руководства местной оккупационной администрации "особый статус", предполагавший разрешение на мародерство и свободное передвижение по району. Часть из награбленного должен был отдавать российским оккупантам", – отметили в СБУ.

По информации спецслужбы, после освобождения Херсона фигурант скрылся в Винницкой области под видом переселенца. Там он поселился в одном из приграничных с непризнанным Приднестровьем поселков и искал "варианты" нелегального выезда за пределы Украины. Контрразведчики СБУ установили его местонахождение и задержали.

Следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 1 ст. 111-2 Уголовного кодекса Украины (пособничество государству-агрессору). Ему грозит до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.