Оккупанты за сутки выпустили по Херсонской области больше 330 снарядов. Один человек ранен – ОВА

По его словам, оккупанты выпустили 337 снарядов из тяжелой артиллерии и установок "Град". Telеgram-канал ОВА уточнил, что захватчики также атаковали населенные пункты танками и беспилотниками.
Областной центр за сутки был под огнем дважды. Три снаряда попали в жилой квартал, повредив частные и многоквартирные дома.
В результате обстрела один человек был ранен, сообщил Прокудин.
Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года.
В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.
После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.
Прокудин отмечал, что оккупанты хаотично обстреливают все районы Херсона, где живут люди, хотя там нет ни военной техники, ни военных.