Оккупанты за сутки выпустили по Херсонской области больше 330 снарядов. Один человек ранен – ОВА

По его словам, оккупанты выпустили 337 снарядов из тяжелой артиллерии и установок "Град". Telеgram-канал ОВА уточнил, что захватчики также атаковали населенные пункты танками и беспилотниками.

Областной центр за сутки был под огнем дважды. Три снаряда попали в жилой квартал, повредив частные и многоквартирные дома.

В результате обстрела один человек был ранен, сообщил Прокудин.