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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты за сутки выпустили по Херсонской области больше 330 снарядов. Один человек ранен – ОВА

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Снаряды попали в жилой квартал Херсона
Снаряды попали в жилой квартал Херсона
Фото: Херсонская ОГА

За последние сутки армия России совершила 56 обстрелов Херсона и области. Об этом глава областной военной администрации Александр Прокудин 13 марта сообщил в Telegram.

По его словам, оккупанты выпустили 337 снарядов из тяжелой артиллерии и установок "Град". Telеgram-канал ОВА уточнил, что захватчики также атаковали населенные пункты танками и беспилотниками.

Областной центр за сутки был под огнем дважды. Три снаряда попали в жилой квартал, повредив частные и многоквартирные дома.

В результате обстрела один человек был ранен, сообщил Прокудин.

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. 

В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.

Прокудин отмечал, что оккупанты хаотично обстреливают все районы Херсона, где живут люди, хотя там нет ни военной техники, ни военных.

Теги: Херсон, танки, Херсонская область, раненые, армия РФ, артиллерия, обстрелы, война России против Украины, российские оккупанты, Александр Прокудин
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