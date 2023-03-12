Херсонскую область за сутки обстреляли 29 раз, есть погибшие и раненые – ОВА

По его данным, за сутки 11 марта россияне выпустили по региону 156 снарядов из тяжелой артиллерии и "Градов".
Херсон россияне обстреляли за сутки трижды. 10 снарядов попали в жилые кварталы, частные и многоквартирные дома и территорию коммунального предприятия.
Три человека погибли, еще трое получили ранения.
Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года.
В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.
После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.
Прокудин отмечал, что оккупанты хаотично обстреливают все районы Херсона, где живут люди, хотя там нет ни военной техники, ни военных.