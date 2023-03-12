Херсонскую область за сутки обстреляли 29 раз, есть погибшие и раненые – ОВА

По его данным, за сутки 11 марта россияне выпустили по региону 156 снарядов из тяжелой артиллерии и "Градов".

Херсон россияне обстреляли за сутки трижды. 10 снарядов попали в жилые кварталы, частные и многоквартирные дома и территорию коммунального предприятия.

Три человека погибли, еще трое получили ранения.