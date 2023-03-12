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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Херсонскую область за сутки обстреляли 29 раз, есть погибшие и раненые – ОВА

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11 марта оккупанты вновь обстреливали Херсон и область
11 марта оккупанты вновь обстреливали Херсон и область
Фото: Херcонська ОДА (ОВА) / Telegram

За минувшие сутки российские оккупанты 29 раз обстреляли Херсонскую область, убили и ранили мирных жителей. Об этом сообщил в Telegram утром 12 марта глава Херсонской ОВА Александр Прокудин.

По его данным, за сутки 11 марта россияне выпустили по региону 156 снарядов из тяжелой артиллерии и "Градов".

Херсон россияне обстреляли за сутки трижды. 10 снарядов попали в жилые кварталы, частные и многоквартирные дома и территорию коммунального предприятия.

Три человека погибли, еще трое получили ранения.

Контекст:

Херсон и практически вся Херсонская область были захвачены российскими оккупантами в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, в феврале – марте 2022 года. 

В ноябре силы обороны Украины освободили от российских оккупантов правобережную часть Херсонской области вместе с областным центром.

После этого россияне начали системно обстреливать Херсон и другие освобожденные населенные пункты региона.

Прокудин отмечал, что оккупанты хаотично обстреливают все районы Херсона, где живут люди, хотя там нет ни военной техники, ни военных. 

Теги: Херсон, Херсонская область, раненые, обстрелы, война России против Украины, погибшие, Александр Прокудин
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