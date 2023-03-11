Зеленский: Россия стала синонимом террора и станет примером поражения и справедливого наказания

Зеленский сказал, что хочет поддержать те населенный пункты, которые каждый день обстреливают оккупанты.
"Наша Херсонская область и Херсон, которому оккупант мстит за свой проигрыш. Наше Запорожье. Наши города Донбасса и Луганская область, которые Россия стремится просто сжечь. Наша Харьковская область и Харьков. Только по Харькову и только с начала этого года – менее чем за два с половиной месяца – враг ударил уже более чем 40 ракетами. Никополь, Марганец – наша Днепропетровская область. Наша Сумская. Наша Черниговская", – сказал президент.
Развалины, обломки и воронки от снарядов в земле – это автопортрет России, добавил Зеленский.
"Сегодня российские обстрелы унесли жизни людей в Херсоне, которые просто пошли в магазин за продуктами. Трое украинцев погибли. Мои соболезнования родным. В Запорожье российская ракета ударила по объекту жизнеобеспечения города. В приграничных районах оккупант обстреливал села, чтобы запугать людей, чтобы прогнать людей", – сказал глава государства.
Но он добавил, что России на территориях, которые она обстреливает, не будет.
"Она стала синонимом террора и станет примером поражения и справедливого наказания за этот террор. Наказания, которое Кремлю не остановить", – заявил президент.
24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.
Изначально, по данным СБУ, президент РФ Владимир Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
В апреле россияне были изгнаны из северных областей, в сентябре была деоккупирована почти вся Харьковская область, в ноябре силы обороны Украины деоккупировали части Херсонской области вместе с областным центром, а также Николаевской области. Сейчас самые ожесточенные бои идут на востоке страны.