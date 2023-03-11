Зеленский: Россия стала синонимом террора и станет примером поражения и справедливого наказания

Зеленский: Развалины, обломки и воронки от снарядов в земле – это автопортрет России Фото: president.gov.ua

Зеленский сказал, что хочет поддержать те населенный пункты, которые каждый день обстреливают оккупанты.

"Наша Херсонская область и Херсон, которому оккупант мстит за свой проигрыш. Наше Запорожье. Наши города Донбасса и Луганская область, которые Россия стремится просто сжечь. Наша Харьковская область и Харьков. Только по Харькову и только с начала этого года – менее чем за два с половиной месяца – враг ударил уже более чем 40 ракетами. Никополь, Марганец – наша Днепропетровская область. Наша Сумская. Наша Черниговская", – сказал президент.

Развалины, обломки и воронки от снарядов в земле – это автопортрет России, добавил Зеленский.

"Сегодня российские обстрелы унесли жизни людей в Херсоне, которые просто пошли в магазин за продуктами. Трое украинцев погибли. Мои соболезнования родным. В Запорожье российская ракета ударила по объекту жизнеобеспечения города. В приграничных районах оккупант обстреливал села, чтобы запугать людей, чтобы прогнать людей", – сказал глава государства.

Но он добавил, что России на территориях, которые она обстреливает, не будет.

"Она стала синонимом террора и станет примером поражения и справедливого наказания за этот террор. Наказания, которое Кремлю не остановить", – заявил президент.

ВИДЕО