Зеленский ответил на петицию о переименовании России в Московию

Соответствующая петиция была обнародована на сайте президента 23 ноября 2022 года. В феврале она набрала 25 тыс. подписей, необходимых для рассмотрения президентом.

Автор петиции Валерия Шарохвостова предлагала заменить название "Россия" на "Московия", термины "российский" и "Российская Федерация" – на "московский" и "Московская Федерация". Она подчеркнула, что Московия – историческое название РФ, а "Россия" существует только 301 год, с тех пор как царь Петр І провозгласил Московское царство "Российской империей".

Смена названия дала основания для дальнейшего захвата Россией истории Киевской Руси, считает автор. В частности, потому, что для иностранцев Rus (Русь) и названия Russia, Russie, Russland (Россия) выглядят почти тождественно. РФ манипулирует своим названием, перекручивая историю, подчеркнула Шарохвостова.

"Почему важно вернуть историческое название Московия именно сейчас? Официальное изменение названия государства – это мощный информационный ход на международном уровне. Он создаст в РФ и других странах запрос на вопрос: "Что такое Московия? Почему украинцы переименовали Россию в Московию?" Это запустит волну поиска информации. Вместе с поиском "Московии" откроются исторические факты создания Российского и Украинского государств. Те факты, которые либо умалчиваются, либо искажаются кремлевской пропагандой. Это приведет к развеиванию кремлевских мифов по поводу исторического прошлого "великого русского народа" для россиян и граждан других государств, считавших Украину и Россию "единственным целым" до начала полномасштабной войны России против Украины. Это важный шаг в информационной войне, который поможет Украине победить", – пояснила она.

Зеленский в ответе на петицию отметил, что вопросы, касающиеся географических названий, регулируются соответствующими нормативными актами в Украине, кроме того существует стандарт с перечнем названий стран, разработанный секретариатом ООН.

"Таким образом, поднятый в петиции вопрос требует тщательной проработки как в плоскости историко-культурного контекста, так и учитывая возможные международно-правовые последствия. С учетом указанного я обратился к премьер-министру Украины [Денису Шмыгалю] с просьбой о его комплексной проработке, в частности с привлечением научных учреждений, и информированием меня и автора петиции о результатах", – добавил он.