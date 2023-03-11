Зеленский ввел санкции против Parimatch и еще ряда букмекерских компаний и лотерей

Санкции вводятся на 50 лет и предусматривают блокировку активов, ограничение торговых операций, запрет на вывод капитала из Украины и другие ограничения.

Среди подсанкционных лиц присутствуют букмекерские компании и лотереи, например, "Спортлото", "Бет.Ру", "КредитСервис", "Первая международная букмекерская компания", "Букмекерская контора Пари", "БетРинг", "Букмекерская контора "Марафон", "Ставка РУ", "Леон", БК "Оли Бет", "Стар Бет" и другие.

Кроме того, из пяти компаний, получивших лицензию Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) на букмекерскую деятельность, указ затронул три: Parimatch, "Твоя беттинговая компания" и "Плей Фан Инвестмент". В то же время, как отмечает "Интерфакс-Украина", в двух последних КРАИЛ уже аннулировала лицензии раньше – в сентябре и декабре 2022 года соответственно.