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Зеленский ввел санкции против Parimatch и еще ряда букмекерских компаний и лотерей

Зеленский подписал санкции против 120 физических и 287 юридических лиц
Зеленский подписал санкции против 120 физических и 287 юридических лиц
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский 10 марта ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о санкциях в отношении 120 физических и 287 юридических лиц. Соответствующий указ №145/2023 был опубликован на сайте Офиса президента.

Санкции вводятся на 50 лет и предусматривают блокировку активов, ограничение торговых операций, запрет на вывод капитала из Украины и другие ограничения.

Среди подсанкционных лиц присутствуют букмекерские компании и лотереи, например, "Спортлото", "Бет.Ру", "КредитСервис", "Первая международная букмекерская компания", "Букмекерская контора Пари", "БетРинг", "Букмекерская контора "Марафон", "Ставка РУ", "Леон", БК "Оли Бет", "Стар Бет" и другие.

Кроме того, из пяти компаний, получивших лицензию Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) на букмекерскую деятельность, указ затронул три: Parimatch, "Твоя беттинговая компания" и "Плей Фан Инвестмент". В то же время, как отмечает "Интерфакс-Украина", в двух последних КРАИЛ уже аннулировала лицензии раньше – в сентябре и декабре 2022 года соответственно.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, санкции, СНБО, запрет, лотерея, указ, Владимир Зеленский, активы, ограничения, букмекеры, Parimatch
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