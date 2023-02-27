Новый санкции СНБО против россиян: Офис президента опубликовал указы

Президент Украины Владимир Зеленский во время вечернего обращения 26 февраля сообщил, что подписал три указа о новых санкциях против россиян. Позже указы были указы были обнародованы на сайте президента.
Первым из них санкции введены в отношении легкоатлетки и олимпийской чемпионки Елены Исимбаевой, пловца, члена Международного олимпийского комитета Александра Попова, президента Олимпийского комитета РФ Виталия Смирнова, президента Федерации тенниса РФ, члена Международного олимпийского комитета Шамиля Тарпищева.
В обращении Зеленский отмечал, что санкции введены против тех представителей российской сферы спорта, которые пытаются "поставить спорт на службу агрессии".
Второй указ вводит ограничения в отношении 109 физических и 7 юридических лиц РФ, среди которых фонды помощи и гуманитарные фонды. По словам Зеленского, они причастны к похищению украинских детей.
Третий – предусматривает санкции против 164 физических лиц и 85 – юридических. По словам президента, третий пакет ограничений касается тех, кто помогает "держать структуры наемников" в России для войны против Украины.
"Давление Украины продолжится. Давление мира на государство-террориста продолжится", – сказал глава государства.
Зеленский неоднократно утверждал санкции против физлиц и юрлиц, связанных со страной-агрессором – Россией. Предыдущие он утвердил 19 февраля. В санкционный список вошли 333 физических лица и одно юридическое – Московская биржа.
Кроме того, в 2023 году президент своим указом ввел ограничения против 119 жителей РФ, 198 физлиц (среди которых – пропагандисты, деятели российской культуры и медиасферы), 185 физических и юридических лиц, причастных к железнодорожным перевозкам техники и солдат РФ, представителей УПЦ МП и Русской православной церкви (на оккупированных РФ территориях Украины), атомной отрасли РФ, а также 200 физлиц, в числе которых один гражданин Украины – уволенный в начале декабря 2022 года из-за "коллаборационной и предательской деятельности" заместитель главного инженера Запорожской АЭС Юрий Черничук.