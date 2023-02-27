Новый санкции СНБО против россиян: Офис президента опубликовал указы

Зеленский ввел в действие три решения СНБО относительно санкций против россиян Фото: depositphotos.com

Президент Украины Владимир Зеленский во время вечернего обращения 26 февраля сообщил, что подписал три указа о новых санкциях против россиян. Позже указы были указы были обнародованы на сайте президента.

Первым из них санкции введены в отношении легкоатлетки и олимпийской чемпионки Елены Исимбаевой, пловца, члена Международного олимпийского комитета Александра Попова, президента Олимпийского комитета РФ Виталия Смирнова, президента Федерации тенниса РФ, члена Международного олимпийского комитета Шамиля Тарпищева.

В обращении Зеленский отмечал, что санкции введены против тех представителей российской сферы спорта, которые пытаются "поставить спорт на службу агрессии".

Второй указ вводит ограничения в отношении 109 физических и 7 юридических лиц РФ, среди которых фонды помощи и гуманитарные фонды. По словам Зеленского, они причастны к похищению украинских детей.

Третий – предусматривает санкции против 164 физических лиц и 85 – юридических. По словам президента, третий пакет ограничений касается тех, кто помогает "держать структуры наемников" в России для войны против Украины.

"Давление Украины продолжится. Давление мира на государство-террориста продолжится", – сказал глава государства.