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Новый санкции СНБО против россиян: Офис президента опубликовал указы

Зеленский ввел в действие три решения СНБО относительно санкций против россиян
Зеленский ввел в действие три решения СНБО относительно санкций против россиян
Фото: depositphotos.com

Совет национальной обороны и безопасности Украины ввел санкции против четырех российских спортсменов. Об этом говорится в соответствующем указе на сайте главы государства.

Президент Украины Владимир Зеленский во время вечернего обращения 26 февраля сообщил, что подписал три указа о новых санкциях против россиян. Позже указы были указы были обнародованы на сайте президента.

Первым из них санкции введены в отношении легкоатлетки и олимпийской чемпионки Елены Исимбаевой, пловца, члена Международного олимпийского комитета Александра Попова, президента Олимпийского комитета РФ Виталия Смирнова, президента Федерации тенниса РФ, члена Международного олимпийского комитета Шамиля Тарпищева.

В обращении Зеленский отмечал, что санкции введены против тех представителей российской сферы спорта, которые пытаются "поставить спорт на службу агрессии".

Второй указ вводит ограничения в отношении 109 физических и 7 юридических лиц РФ, среди которых фонды помощи и гуманитарные фонды. По словам Зеленского, они причастны к похищению украинских детей.

Третий – предусматривает санкции против 164 физических лиц и 85 – юридических. По словам президента, третий пакет ограничений касается тех, кто помогает "держать структуры наемников" в России для войны против Украины.

"Давление Украины продолжится. Давление мира на государство-террориста продолжится", – сказал глава государства.

Контекст:

Зеленский неоднократно утверждал санкции против физлиц и юрлиц, связанных со страной-агрессором – Россией. Предыдущие он утвердил 19 февраля. В санкционный список вошли 333 физических лица и одно юридическое – Московская биржа.

Кроме того, в 2023 году президент своим указом ввел ограничения против 119 жителей РФ198 физлиц (среди которых – пропагандисты, деятели российской культуры и медиасферы), 185 физических и юридических лиц, причастных к железнодорожным перевозкам техники и солдат РФ, представителей УПЦ МП и Русской православной церкви (на оккупированных РФ территориях Украины), атомной отрасли РФ, а также 200 физлиц, в числе которых один гражданин Украины – уволенный в начале декабря 2022 года из-за "коллаборационной и предательской деятельности" заместитель главного инженера Запорожской АЭС Юрий Черничук.

Теги: Россия, Украина, санкции, СНБО, Владимир Зеленский, российская агрессия, война России против Украины
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