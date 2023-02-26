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ВОЙНА В УКРАИНЕ

ЕС ввел санкции против российских "Альфа-Банка", "Тинькофф банка" и "Росбанка",

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ЕС ввел санкции против "Альфа-Банка"
ЕС ввел санкции против "Альфа-Банка"
Фото: EPA

Евросоюз 25 февраля в рамках 10-го санкционного пакета против РФ ввел санкции в отношении нескольких российских банков и финансовых организаций. Санкционный список опубликован в официальном журнале ЕС.

"Сегодняшние списки также охватывают субъектов экономической деятельности в секторах, обеспечивающих значительный источник доходов или оказывающих финансовую поддержку правительству России", – сообщила пресс-служба Евросовета.

Санкции введены против "Альфа-Банка", "Тинькофф банка" и "Росбанка", а также против Фонда национального благосостояния РФ и Российской национальной перестраховочной компании.

В документе, в частности, отмечается, что "Тинькофф банк" оказывает поддержку своим клиентам в связи с призывом на военную службу в РФ.

Контекст:

25 февраля об утверждении 10-го санкционного пакета ЕС против России сообщил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. В Еврокомиссии сначала рассказали, что в санкционный список включены 120 физических и юридических лиц, позже в Евросовете уточнили, что в списке 121 лицо. Введены торговые и финансовые санкции, в том числе дальнейшие запреты на экспорт на сумму более €11 млрд, что "лишает российскую экономику важнейших технологических и промышленных товаров", отметили в ЕК.

По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля 2022 года на РФ было наложено более 11,4 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 14 тыс. Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, санкции, банки, Альфа-Банк, Европейский совет, война России против Украины, Евросоюз
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