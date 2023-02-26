ЕС ввел санкции против российских "Альфа-Банка", "Тинькофф банка" и "Росбанка",

"Сегодняшние списки также охватывают субъектов экономической деятельности в секторах, обеспечивающих значительный источник доходов или оказывающих финансовую поддержку правительству России", – сообщила пресс-служба Евросовета.

Санкции введены против "Альфа-Банка", "Тинькофф банка" и "Росбанка", а также против Фонда национального благосостояния РФ и Российской национальной перестраховочной компании.

В документе, в частности, отмечается, что "Тинькофф банк" оказывает поддержку своим клиентам в связи с призывом на военную службу в РФ.