Вышинский, Коц, "Россия сегодня". ЕС ввел новые санкции против российских пропагандистов

Санкции, в частности, введены против исполнительного директора медиагруппы "Россия сегодня" Кирилла Вышинского.

"Кирилл Вышинский – российский пропагандист. Он является исполнительным директором российской медиагруппы "Россия сегодня", связанной с правительством и финансируемой из федерального бюджета РФ. Через подчиненное ему СМИ "Спутник" "Россия сегодня" распространяла прокремлевскую пропаганду и дезинформацию об агрессивной войне России против Украины. Кирилл Вышинский также является членом президентского совета по гражданскому обществу и правам человека. Поэтому он несет ответственность за поддержку и реализацию действий и политики, которые подрывают и угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины", – говорится в сообщении.

Кроме того, под санкции попал корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц, который распространял российскую военную дезинформацию и пропаганду о войне и незаконных "референдумах" на временно оккупированных территориях Украины, а также "призвал Россию атаковать гражданскую инфраструктуру Украины без оглядки на то, как это отразится на гражданском населении страны"; российский продюсер, замгендиректора "Национальной Медиа Группы" Александр Акопов; плитический комментатор, участник пропагандистских российских шоу Яков Казаков (Яков Кедми).

Также санкции введены против медиагруппы "Патриот", связанной с российским бизнесменом, основателем частной военной компании "Вагнер" Евгением Пригожиным, и пропагандистского международного информагентства "Россия сегодня".

В Евросовете заявили, что указанные лица и организации "загрязняют общественное пространство дезинформацией", добавляя еще и информационную войну.

Также ЕС инициировал процесс приостановления действия лицензий на вещание двух дополнительных российских пропагандистских СМИ – RT Arabic and Sputnik Arabic.

"Эти СМИ находятся под постоянным прямым или косвенным контролем руководства РФ и используются последним для своих непрерывных и согласованных действий по дезинформации и военной пропаганде, которые узаконивают российскую агрессию и подрывают поддержку Украины", – сообщили в Евросовете.