Вышинский, Коц, "Россия сегодня". ЕС ввел новые санкции против российских пропагандистов

Санкции, в частности, введены против исполнительного директора медиагруппы "Россия сегодня" Кирилла Вышинского.
"Кирилл Вышинский – российский пропагандист. Он является исполнительным директором российской медиагруппы "Россия сегодня", связанной с правительством и финансируемой из федерального бюджета РФ. Через подчиненное ему СМИ "Спутник" "Россия сегодня" распространяла прокремлевскую пропаганду и дезинформацию об агрессивной войне России против Украины. Кирилл Вышинский также является членом президентского совета по гражданскому обществу и правам человека. Поэтому он несет ответственность за поддержку и реализацию действий и политики, которые подрывают и угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины", – говорится в сообщении.
Кроме того, под санкции попал корреспондент "Комсомольской правды" Александр Коц, который распространял российскую военную дезинформацию и пропаганду о войне и незаконных "референдумах" на временно оккупированных территориях Украины, а также "призвал Россию атаковать гражданскую инфраструктуру Украины без оглядки на то, как это отразится на гражданском населении страны"; российский продюсер, замгендиректора "Национальной Медиа Группы" Александр Акопов; плитический комментатор, участник пропагандистских российских шоу Яков Казаков (Яков Кедми).
Также санкции введены против медиагруппы "Патриот", связанной с российским бизнесменом, основателем частной военной компании "Вагнер" Евгением Пригожиным, и пропагандистского международного информагентства "Россия сегодня".
В Евросовете заявили, что указанные лица и организации "загрязняют общественное пространство дезинформацией", добавляя еще и информационную войну.
Также ЕС инициировал процесс приостановления действия лицензий на вещание двух дополнительных российских пропагандистских СМИ – RT Arabic and Sputnik Arabic.
"Эти СМИ находятся под постоянным прямым или косвенным контролем руководства РФ и используются последним для своих непрерывных и согласованных действий по дезинформации и военной пропаганде, которые узаконивают российскую агрессию и подрывают поддержку Украины", – сообщили в Евросовете.
25 февраля об утверждении 10-го санкционного пакета ЕС против России сообщил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. В Еврокомиссии сначала рассказали, что в санкционный список включены 120 физических и юридических лиц, позже в Евросовете уточнили, что в списке 121 лицо. Введены торговые и финансовые санкции, в том числе дальнейшие запреты на экспорт на сумму более €11 млрд, что "лишает российскую экономику важнейших технологических и промышленных товаров", отметили в ЕК.
По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля 2022 года на РФ было наложено более 11,4 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 14 тыс. Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.