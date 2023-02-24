ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кулеба: Путин проиграет намного быстрее, чем он думает. Чем дольше Россия нападает, тем более унизительным будет ее поражение

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Кулеба подчеркнул, что мир не устал от поддержки Украины и она будет лишь крепнуть
Кулеба подчеркнул, что мир не устал от поддержки Украины и она будет лишь крепнуть
Фото: EPA

Украина будет сопротивляться российской агрессии и мир не устанет от помощи ей в этом. Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил 24 февраля на заседании Совета безопасности ООН, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Украина будет сопротивляться, как она сопротивлялась до сих пор. И Украина победит. Путин проиграет намного быстрее, чем он думает. Вот что должны знать российские военнослужащие и официальные лица. Вы думаете вам сойдет с рук то, что вы сделали? Нет. Вы окажетесь на скамье подсудимых. Вы будете давать показания, рассказывать, как вы не соглашались с агрессией, просто выполняли приказ", – сказал он.

Кулеба подчеркнул, что мир не устал от поддержки Украины и она будет лишь крепнуть.

"Вы думаете, что Украина устанет от того, чтобы обороняться? Чем больше вы будете нападать на Украину, тем больше решимости у нас будет и тем более унизительным будет ваше поражение", – добавил министр.

Он отметил, что российская пропаганда сфабриковала лицемерную риторику, что поставки вооружения в Украину якобы подпитывают войну.

"Украине нужно оружие точно также, как пожарному нужна вода, чтобы потушить пожар, который уничтожает ваш дом и убивает ни в чем неповинных людей. Чем быстрее, чем больше мы получим – тем быстрее удастся потушить пожар. Вооружение страны, которая обороняется от агрессии – это абсолютно легитимно. Это действие по защите Устава ООН. Напротив – оказывать помощь агрессору не легитимно, и это бросает вызов уставу", – сказал Кулеба.

Глава МИД Украины добавил, что в краткосрочной перспективе Украине необходимо восстановить свой суверенитет в международно признанных границах. В долгосрочной – добиться правосудия и наказания виновных в российской агрессии.

Контекст:

РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей. 24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабное вторжение в Украину с северного, восточного и южного направлений. В апреле 2022 года силы обороны Украины изгнали оккупантов из северных областей Украины, осенью деоккупировали часть Херсонской, Николаевской и Харьковской областей. Сейчас самые интенсивные бои идут на Донбассе.

Украинские власти неоднократно заявляли, что преследуют цель деоккупации всех захваченных с 2014 года Россией украинских территорий, в том числе Крыма.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, МИД, ООН, война, МИД Украины, вооружение, агрессия, Совет Безопасности ООН, российская пропаганда, вторжение, Дмитрий Кулеба, война России против Украины, суверенитет
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