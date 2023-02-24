Кулеба: Путин проиграет намного быстрее, чем он думает. Чем дольше Россия нападает, тем более унизительным будет ее поражение

Кулеба подчеркнул, что мир не устал от поддержки Украины и она будет лишь крепнуть Фото: EPA

"Украина будет сопротивляться, как она сопротивлялась до сих пор. И Украина победит. Путин проиграет намного быстрее, чем он думает. Вот что должны знать российские военнослужащие и официальные лица. Вы думаете вам сойдет с рук то, что вы сделали? Нет. Вы окажетесь на скамье подсудимых. Вы будете давать показания, рассказывать, как вы не соглашались с агрессией, просто выполняли приказ", – сказал он.

Кулеба подчеркнул, что мир не устал от поддержки Украины и она будет лишь крепнуть.

"Вы думаете, что Украина устанет от того, чтобы обороняться? Чем больше вы будете нападать на Украину, тем больше решимости у нас будет и тем более унизительным будет ваше поражение", – добавил министр.

Он отметил, что российская пропаганда сфабриковала лицемерную риторику, что поставки вооружения в Украину якобы подпитывают войну.

"Украине нужно оружие точно также, как пожарному нужна вода, чтобы потушить пожар, который уничтожает ваш дом и убивает ни в чем неповинных людей. Чем быстрее, чем больше мы получим – тем быстрее удастся потушить пожар. Вооружение страны, которая обороняется от агрессии – это абсолютно легитимно. Это действие по защите Устава ООН. Напротив – оказывать помощь агрессору не легитимно, и это бросает вызов уставу", – сказал Кулеба.

Глава МИД Украины добавил, что в краткосрочной перспективе Украине необходимо восстановить свой суверенитет в международно признанных границах. В долгосрочной – добиться правосудия и наказания виновных в российской агрессии.