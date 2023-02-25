Зеленский: Санкции против России будут вводиться и дальше, 10-й пакет от Евросоюза – не последний

"Сегодня утвержден 10-й пакет санкций ЕС против России за войну. 10-й и, очевидно, не последний пакет. Санкции будут вводиться и дальше, чтобы ничего не осталось от потенциала российской агрессии", – сказал президент Украины.

Он отметил, что в утвержденном Евросоюзом решении "есть новые санкционные шаги, мощные, против военной промышленности и финансового сектора государства-террориста и против пропагандистов, утопивших во лжи российское общество, пытающихся распространить свою ложь на весь мир".

"У них это точно не получится. Наши дипломаты и все государство работают над тем, чтобы расширить глобальные и, в частности, европейские санкции еще на российскую атомную отрасль, на "Росатом", всех причастных к ракетной программе и ядерному шантажу государства-террориста. Уже есть ответные шаги партнеров: Соединенных Штатов, Британии", – объяснил Зеленский.

По его словам, Украина ожидает "ответных шагов" и от Европейского союза.

"Конечно, мы продолжим работу над санкциями Украины против российских субъектов и всех, кто им помогает. Будут соответствующие решения", – подчеркнул Зеленский.

Война России против Украины. Главное (обновляется)