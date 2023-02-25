Зеленский: Санкции против России будут вводиться и дальше, 10-й пакет от Евросоюза – не последний

"Сегодня утвержден 10-й пакет санкций ЕС против России за войну. 10-й и, очевидно, не последний пакет. Санкции будут вводиться и дальше, чтобы ничего не осталось от потенциала российской агрессии", – сказал президент Украины.
Он отметил, что в утвержденном Евросоюзом решении "есть новые санкционные шаги, мощные, против военной промышленности и финансового сектора государства-террориста и против пропагандистов, утопивших во лжи российское общество, пытающихся распространить свою ложь на весь мир".
"У них это точно не получится. Наши дипломаты и все государство работают над тем, чтобы расширить глобальные и, в частности, европейские санкции еще на российскую атомную отрасль, на "Росатом", всех причастных к ракетной программе и ядерному шантажу государства-террориста. Уже есть ответные шаги партнеров: Соединенных Штатов, Британии", – объяснил Зеленский.
По его словам, Украина ожидает "ответных шагов" и от Европейского союза.
"Конечно, мы продолжим работу над санкциями Украины против российских субъектов и всех, кто им помогает. Будут соответствующие решения", – подчеркнул Зеленский.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
ЕС впервые ввел санкции против России в ответ на ее агрессию в отношении Украины в 2014 году. В 2022 году, после полномасштабного вторжения российских войск, ограничения существенно расширили.
25 февраля об утверждении 10-го санкционного пакета ЕС против России сообщил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. В Еврокомиссии рассказали, что в санкционный список включены 120 физлиц и 96 организаций. Введены торговые и финансовые санкции, в том числе дальнейшие запреты на экспорт на сумму более €11 млрд, что "лишает российскую экономику важнейших технологических и промышленных товаров", отметили в ЕК.
Украина настаивает на санкциях против атомной отрасли РФ и "Росатома". 16 февраля Politico сообщило со ссылкой на трех дипломатов, что Европейская комиссия передумала налагать ограничения на ядерную отрасль России в 10-м пакете санкций. 20 февраля эту информацию подтвердил Боррель.
Отдельно антироссийские санкции вводит и Украина.
По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля 2022 года на РФ было наложено более 11,4 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 14 тыс. Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.