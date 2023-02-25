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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский заявил, что Украина ожидает от ЕС санкций против "Росатома", увеличения давления на военных и банки

Зеленский: Давление на российского агрессора должно усиливаться
Зеленский: Давление на российского агрессора должно усиливаться
Фото: EPA

Украина ожидает от Евросоюза введения санкций против атомной промышленности РФ и "Росатома". Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в Twitter 25 февраля.

"10-й пакет санкций ЕС направлен против российской военной промышленности, пропаганды и финансовой системы. Давление на российского агрессора должно усиливаться: ожидаем решительных шагов против "Росатома" и атомной промышленности РФ, увеличения давления на военных и банки", – заявил президент.

25 февраля об утверждении 10-го санкционного пакета ЕС против России сообщил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. В Еврокомиссии рассказали, что в санкционный список включены 120 физлиц и 96 организаций. Введены торговые и финансовые санкции, в том числе дальнейшие запреты на экспорт на сумму более €11 млрд, что "лишает российскую экономику важнейших технологических и промышленных товаров", отметили в ЕК.

Украина настаивает на санкциях против атомной отрасли РФ и "Росатома". 16 февраля Politico сообщило со ссылкой на трех дипломатов, что Европейская комиссия передумала налагать ограничения на ядерную отрасль России в 10-м пакете санкций. 20 февраля эту информацию подтвердил Боррель.

Контекст:

По информации глобальной базы данных по отслеживанию санкций Castellum, с конца февраля 2022 года на РФ было наложено более 11,4 тыс. ограничений. В целом с 2014 года, когда РФ оккупировала Крым и часть территории Донбасса, – более 14 тыс. Россия – самая подсанкционная страна в мире, она опередила Иран, Сирию и Северную Корею.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Россия, Украина, санкции, атомная энергетика, Росатом, Владимир Зеленский, война России против Украины, Евросоюз
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