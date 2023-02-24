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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Моравецкий: Сила польско-украинских отношений страшит Москву

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Моравецкий: Более сдержанные, трусливые политики говорят, что Россия не должна победить в войне, а Украина не должна быть побеждена. Я хочу говорить однозначно: Украина должна победить в этой войне
Моравецкий: Более сдержанные, трусливые политики говорят, что Россия не должна победить в войне, а Украина не должна быть побеждена. Я хочу говорить однозначно: Украина должна победить в этой войне
Фото: Mateusz Morawiecki / Twitter

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий 24 февраля во время пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве заявил, что 24 февраля 2022 года Россия "показала свое настоящее лицо". Об этом сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"24 февраля год назад за планами [президента России Владимира] Путина – это должно было быть начало конца Украины, но Украина сегодня еще сильнее, Украина родилась заново в этот день. 24 февраля должно было стать началом марша России на Запад, а стало началом ее поражения", – заявил он. 

Моравецкий сообщил, что приехал выразить солидарность с украинским народом, он назвал Киев столицей свободы. "Украина напомнила нам, что свобода – это ценность, за которую нужно заплатить, порой самую высокую цену", – подчеркнул он. 

Год полномасштабной войны РФ против Украины демонстрирует, что Россия слышит только язык силы, а договариваться с ней – "очень невыгодная задача", продолжил Моравецкий.

"Путин говорил, что украинский народ не существует без советской России. В течение года он узнал, что украинский народ не только существует, но и не будет становиться на колени перед Россией, гордо борется за свою независимость и безопасность всей Европы. Скажу больше: украинский народ в силе победить Россию", – добавил он. – В планах России, моя страна – Польша -- должна была быть следующей в очереди. Поддерживая вас, сегодня мы делаем так, чтобы эта очередь не наступила. Российский колониализм, антиценности, которые представляет "русский мир", должны быть побеждены. В свободном мире нет для них места".

Он подчеркнул, что приехал в Киев, чтобы подтвердить: Украина не одна в своей борьбе. 

"Сила польско-украинских отношений страшит Москву. Я убежден в этом. Поэтому их пропаганда со всех сил пытается вбить клин между нашими народами. Поэтому российские пропагандисты должны быть в санкционных списках и Польша будет ходатайствовать об это из всех сил. Польша и Европа стоят за вами стеной. Весь мир стоит за вами стеной", – продолжил премьер Польши. 

Он заверил, что Варшава будет поддерживать Украину до победы над Россией. 

"Более сдержанные, трусливые политики говорят, что Россия не должна победить в войне, а Украина не должна быть побеждена. Я хочу говорить однозначно: Украина должна победить в этой войне", – резюмировал Моравецкий. 

Контекст:

Моравецкий прибыл с визитом в Киев в первую годовщину полномасштабной войны РФ против Украины. Вместе с Зеленским он посетил украинских военных в госпитале. Приехав в Киев, Моравецкий объявил, что в Украину доставили из Польши первые четыре танка Leopard 2

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Польша, пропаганда, российская пропаганда, Варшава, война России против Украины, Матеуш Моравецкий, русский мир
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