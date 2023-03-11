ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Победить Россию на поле битвы в Украине – это не воевать больше нигде в Европе и вдоль российских границ

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Зеленский: Кремль никогда не хотел останавливаться, покорив только Украину
Зеленский: Кремль никогда не хотел останавливаться, покорив только Украину
Фото: president.gov.ua

Победить Россию на поле боя в Украине – это значит не воевать больше нигде в Европе и вдоль российских границ. Об этом заявил 10 марта президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении к участникам American Enterprise Institute World Forum, текст опубликован на сайте Офиса президента.

В обращении Зеленский назвал российскую агрессию преступной и беспричинной.

"Почему Россия пришла на нашу землю? Разве у нее был хоть какой-то справедливый аргумент, чтобы начать эту войну? Не было ни одного. Это откровенная война тирании против свободы. В основе этой российской войны – ненависть и желание ограбить соседнюю нацию. Желание Кремля стереть нашу идентичность, украсть нашу землю, наши ресурсы, нашу культуру", – сказал он.

Президент добавил, что уже более 5 тыс. российских ракет, более 1 тыс. дронов, прежде всего иранских, применены Россией против украинских городов.

"Каждая отданная за свободу украинская жизнь – это спасенная жизнь наших соседей: поляков, литовцев, молдаван и других свободных европейских народов. Мы должны говорить об этом откровенно. Кремль никогда не хотел останавливаться, покорив только Украину. Никогда! Другие государства Европы – ваши союзники в Европе, – народы в Азии – это так же мишени для России, как и Украина", – отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что Россия не признает никаких границ, и не бывает такой тирании, которая не претендует на глобальное уничтожение свободы.

"Поэтому разумно победить Россию сейчас. Освободить Украину. Гарантировать безопасность Европе. Спасти от этого российского геноцидного зла любой другой народ, которому зло могло бы угрожать. Победить Россию на поле битвы в Украине – это не воевать больше нигде в Европе и вдоль российских границ. Вся помощь, которая предоставляется сейчас Украине, – это, по сути, инвестиция в глобальный мир, в реальную архитектуру безопасности для свободы", – подытожил президент.

Контекст:

24 февраля 2022 года Россия вторглась в Украину, начав полномасштабный этап войны. Фактически РФ развязала войну против Украины в 2014 году, когда после Революции достоинства она незаконно аннексировала Крым и оккупировала часть Донецкой и Луганской областей.

Изначально, по данным СБУ, президент РФ Владимир Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В апреле россияне были изгнаны из северных областей, в сентябре была деоккупирована почти вся Харьковская область, в ноябре силы обороны Украины деоккупировали части Херсонской области вместе с областным центром, а также Николаевской области. Сейчас самые ожесточенные бои идут на востоке страны.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, война, агрессия, Владимир Зеленский, война России против Украины, ракета, обращение, россияне
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Фон дер Ляйен в Вашингтоне продемонстрировала поддержку Украине с помощью аксессуара. Фото
Фон дер Ляйен в Вашингтоне продемонстрировала поддержку Украине с помощью аксессуара. Фото
Галина ГРИШИНА
Из-за Щегеля и Голубкова Минкульт ужесточил правила выезда за границу. Tvorchi, The Hypnotunez и другие артисты уже получили отказ
Из-за Щегеля и Голубкова Минкульт ужесточил правила выезда за границу. Tvorchi, The Hypnotunez и другие артисты уже получили отказ
Галина ГРИШИНА
"Любое имущество является общим". Бывшая жена Остапчука заговорила об их недостроенном доме
"Любое имущество является общим". Бывшая жена Остапчука заговорила об их недостроенном доме
Галина ГРИШИНА
Украинский режиссер Голубков снял клип для путинистки. Минкульт подтвердил, что дал ему разрешение на выезд за границу
Украинский режиссер Голубков снял клип для путинистки. Минкульт подтвердил, что дал ему разрешение на выезд за границу
Галина ГРИШИНА
"Антитіла" в Берлине сделали "правильное фото" на фоне российского посольства
"Антитіла" в Берлине сделали "правильное фото" на фоне российского посольства
Галина ГРИШИНА
"Называли неуправляемой". Украинская ведущая рассказала, как немецкий телеканал заставлял снимать ее неправдивые репортажи о войне в Украине
"Называли неуправляемой". Украинская ведущая рассказала, как немецкий телеканал заставлял снимать ее неправдивые репортажи о войне в Украине
Галина ГРИШИНА
  Сайрус после успеха Flowers выпустила черно-белый клип на песню River. Его уже посмотрели более 1,5 млн раз. Видео
  Сайрус после успеха Flowers выпустила черно-белый клип на песню River. Его уже посмотрели более 1,5 млн раз. Видео
Галина ГРИШИНА
Макаревич рассказал, что сделал бы, если бы стал президентом США
Макаревич рассказал, что сделал бы, если бы стал президентом США
  Защищающий Украину на фронте актер Иваница сыграл в украинском детективе бандита. Названа дата премьеры
  Защищающий Украину на фронте актер Иваница сыграл в украинском детективе бандита. Названа дата премьеры
Галина ГРИШИНА
"Говорит, что так и надо". Денисенко сообщила, что ее муж – защищающий Украину на фронте актер Фединчик написал завещание на ее имя
"Говорит, что так и надо". Денисенко сообщила, что ее муж – защищающий Украину на фронте актер Фединчик написал завещание на ее имя
Галина ГРИШИНА
Чарльз III отдал титул покойного отца в подарок своему младшему брату
Чарльз III отдал титул покойного отца в подарок своему младшему брату
Галина ГРИШИНА
Сопонару из "Женского квартала" в полный рост снялась в обнимку с бойфрендом
Сопонару из "Женского квартала" в полный рост снялась в обнимку с бойфрендом
Галина ГРИШИНА
Тина Кароль села на шпагат во время своего выступления. Видео
Тина Кароль села на шпагат во время своего выступления. Видео
Деми Мур, Элтон Джон, Сайрус, Хэтэуэй и другие. В Лос-Анджелесе состоялся показ новой коллекции Versace. Фото
Деми Мур, Элтон Джон, Сайрус, Хэтэуэй и другие. В Лос-Анджелесе состоялся показ новой коллекции Versace. Фото
Галина ГРИШИНА
35-летняя plus size модель Грэм снялась в "голом" золотом лифе
35-летняя plus size модель Грэм снялась в "голом" золотом лифе
"Так и поступил. Стало легче". Dantes рассказал, как справляется с эмоциональным напряжением
"Так и поступил. Стало легче". Dantes рассказал, как справляется с эмоциональным напряжением
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Потап после скандальной песни о девушке, которая "две ночи волонтерила с бойцами", обратился к жене и украинкам (161574)
2
"Как же глубоко застряло это желание получить раз в год те три тюльпана". Мозговая показала "открытку" к 8 Марта (87207)
3
"Хочу понять, нравлюсь ли сейчас мужчинам". 43-летняя Ефросинина зарегистрировалась в Tinder и показала, что из этого вышло (45381)
4
Панин: Хотел бы пошутить, что сыну Соловьева я бы дал, но боюсь, сейчас понесется (43535) G
5
"Мои две самые большие радости". Саакашвили показал свою дочь и ее мать – известную грузинскую певицу. Они принимали участие в митинге (29990)
6
"Это зло надо выскабливать каждую секунду". Клопотенко вспомнил, как 11 лет назад поздравлял украинских мужчин с "праздником советских защитников" (29335)
7
Как выглядит повзрослевшая дочь Пугачевой и Галкина. Свежее фото Лизы Галкиной (29112)
8
Каменских снялась в рубашке с расстегнутыми пуговицами и призвала ценить женщин в любых проявлениях (25314)
 
 
 
 