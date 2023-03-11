Зеленский: Победить Россию на поле битвы в Украине – это не воевать больше нигде в Европе и вдоль российских границ

В обращении Зеленский назвал российскую агрессию преступной и беспричинной.

"Почему Россия пришла на нашу землю? Разве у нее был хоть какой-то справедливый аргумент, чтобы начать эту войну? Не было ни одного. Это откровенная война тирании против свободы. В основе этой российской войны – ненависть и желание ограбить соседнюю нацию. Желание Кремля стереть нашу идентичность, украсть нашу землю, наши ресурсы, нашу культуру", – сказал он.

Президент добавил, что уже более 5 тыс. российских ракет, более 1 тыс. дронов, прежде всего иранских, применены Россией против украинских городов.

"Каждая отданная за свободу украинская жизнь – это спасенная жизнь наших соседей: поляков, литовцев, молдаван и других свободных европейских народов. Мы должны говорить об этом откровенно. Кремль никогда не хотел останавливаться, покорив только Украину. Никогда! Другие государства Европы – ваши союзники в Европе, – народы в Азии – это так же мишени для России, как и Украина", – отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что Россия не признает никаких границ, и не бывает такой тирании, которая не претендует на глобальное уничтожение свободы.

"Поэтому разумно победить Россию сейчас. Освободить Украину. Гарантировать безопасность Европе. Спасти от этого российского геноцидного зла любой другой народ, которому зло могло бы угрожать. Победить Россию на поле битвы в Украине – это не воевать больше нигде в Европе и вдоль российских границ. Вся помощь, которая предоставляется сейчас Украине, – это, по сути, инвестиция в глобальный мир, в реальную архитектуру безопасности для свободы", – подытожил президент.