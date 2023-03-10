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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Зеленский: Глобальные санкции должны полностью заблокировать для России любые возможности восстанавливать ракетный потенциал

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Важно оказывать давление на всех физических и юрлиц государства-террориста, которые принимают участие в ракетных атаках, отметил Зеленский (справа)
Важно оказывать давление на всех физических и юрлиц государства-террориста, которые принимают участие в ракетных атаках, отметил Зеленский (справа)
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский выразил благодарность Финляндии за оказанную Украине помощь после ракетных ударов России по энергосистеме Украины.

Об этом Зеленский сказал 10 марта в Киеве на совместной пресс-конференции с премьер-министром Финляндии Санной Марин, видеозапись мероприятия опубликована в Facebook Офиса президента.

"Важно оказывать давление на всех физических и юридических лиц государства-террориста, которые принимают участие в атаках, в ракетной программе. И на всех субъектов других государств, которые помогают России осуществлять террор, – отметил Зеленский. – Мы должны прийти к тому, что глобальные санкции должны быть введены и полностью заблокировать любые возможности восстанавливать ракетный потенциал Российской Федерации, получать новые дроны, новые технологии".

https://www.facebook.com/president.gov.ua/videos/759871688834481/

В ночь на 9 марта российские оккупационные войска после трехнедельного перерыва нанесли очередной массированный ракетный удар по Украине. В "Укрэнерго" отметили, что это уже 15-й массированный обстрел критической инфраструктуры Украины с сентября 2022 года и самый массовый с ноября. 

Из-за атак россиян в Житомирской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской областях ввели аварийные отключения электричества. В остальных областях лимиты потребления не устанавливали, сообщили 10 марта в "Укрэнерго".

Контекст:

По данным Генштаба ВСУ, оккупанты в ночь на 9 марта выпустили 84 ракеты разного базирования (всего за сутки – 95 ракет). Также враг атаковал дронами-камикадзе типа Shahed-136, из восьми ВСУ уничтожили половину.

Из 48 крылатых ракет Х-101/Х-555 и "Калибр" украинские защитники сбили 34, отметил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. В то же время у ВСУ нет средств, чтобы сбивать крылатые ракеты X-22 и Х-47 "Кинжал" (которые оккупанты также выпустили по Украине в количестве шесть штук), отметили в Воздушных силах.

В результате ракетной атаки России 9 марта в Украине погибло шесть человек, сообщил Зеленский.

Российский ракетный удар по Украине 9 марта преследовал преимущественно пропагандистские цели, заявили в американском Институте исследования войны (ISW).

Теги: Россия, Украина, санкции, Финляндия, технологии, Владимир Зеленский, обстрелы, война России против Украины, ракеты, президент, пресс-конференция, инфраструктура, премьер-министр, Санна Марин, энергосистема
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