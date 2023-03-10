Зеленский: Глобальные санкции должны полностью заблокировать для России любые возможности восстанавливать ракетный потенциал

Важно оказывать давление на всех физических и юрлиц государства-террориста, которые принимают участие в ракетных атаках, отметил Зеленский (справа) Фото: president.gov.ua

Об этом Зеленский сказал 10 марта в Киеве на совместной пресс-конференции с премьер-министром Финляндии Санной Марин, видеозапись мероприятия опубликована в Facebook Офиса президента.

"Важно оказывать давление на всех физических и юридических лиц государства-террориста, которые принимают участие в атаках, в ракетной программе. И на всех субъектов других государств, которые помогают России осуществлять террор, – отметил Зеленский. – Мы должны прийти к тому, что глобальные санкции должны быть введены и полностью заблокировать любые возможности восстанавливать ракетный потенциал Российской Федерации, получать новые дроны, новые технологии".

В ночь на 9 марта российские оккупационные войска после трехнедельного перерыва нанесли очередной массированный ракетный удар по Украине. В "Укрэнерго" отметили, что это уже 15-й массированный обстрел критической инфраструктуры Украины с сентября 2022 года и самый массовый с ноября.

Из-за атак россиян в Житомирской, Харьковской, Днепропетровской, Запорожской областях ввели аварийные отключения электричества. В остальных областях лимиты потребления не устанавливали, сообщили 10 марта в "Укрэнерго".