"Схемы на десятки миллиардов". Зеленский прокомментировал санкции против игорного бизнеса

"Есть новый наш санкционный шаг против физических и юридических лиц, связанных с государством-злом. Соответствующий указ обнародован. Это более 280 компаний и 120 человек, которые через схемы с игорным бизнесом работали против Украины, выводили средства из нашего государства и финансировали различные российские комбинации. Решение готовилось некоторое время, оно основательно проработано и закрывает схемы на десятки миллиардов. И это не последнее такое решение", – сказал президент.

Украина будет защищаться всеми цивилизованными средствами, добавил Зеленский.

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Контекст:

Президент Владимир Зеленский 10 марта ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о санкциях в отношении 120 физических и 287 юридических лиц. Соответствующий указ №145/2023 опубликован на сайте Офиса президента.

Санкции вводятся на 50 лет и предусматривают блокировку активов, ограничение торговых операций, запрет на вывод капитала из Украины и другие ограничения. Они в основном касаются игорного бизнеса России и Украины и лиц, которые с ним связаны.

В Parimatch заявили, что после санкций на счетах компании заблокировали 250 млн грн игроков. Генеральный директор ООО "Париматч", которому в Украине принадлежат лицензии на букмекерскую деятельность и деятельность онлайн-казино, Наталья Гилевич уточнила, что речь идет о нескольких десятках тысяч клиентов.