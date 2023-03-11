В Parimatch заявили, что после санкций на счетах компании заблокировали 250 млн грн игроков

"Ночью банки начали отключать возможность вывести средства клиентов. Заблокировано около 250 млн грн средств клиентов, они находятся на расчетных счетах компании", – сказал он.
Генеральный директор ООО "Париматч", которому в Украине принадлежат лицензии на букмекерскую деятельность и деятельность онлайн-казино, Наталья Гилевич уточнила, что речь идет о нескольких десятках тысяч клиентов.
Ляшко добавил, что банки начали разрывать отношения с компанией последние две-три недели и первыми это сделали госбанки.
По его словам, указ президента о санкциях еще официально не опубликован, а значит, не вступил в силу, поэтому теоретически клиенты должны иметь возможность вывести средства, но фактически они заблокированы.
CEO Parimatch также отметил, что компания, по условиям лицензии, продолжает поддерживать работу системы и игроки могут и дальше делать ставки, однако, когда указ официально вступит в силу, компания прекратит работу системы.
Президент Владимир Зеленский 10 марта ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о санкциях в отношении 120 физических и 287 юридических лиц. Соответствующий указ №145/2023 опубликован на сайте Офиса президента.
Санкции вводятся на 50 лет и предусматривают блокировку активов, ограничение торговых операций, запрет на вывод капитала из Украины и другие ограничения. Они в основном касаются игорного бизнеса России и Украины и лиц, которые с ним связаны.