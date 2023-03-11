"Это спланированная кампания против бизнеса". Parimatch обратился к Зеленскому после введения санкций

"Париматч" – бренд, созданный украинцами, развивающийся украинцами, в котором работают и которым владеют украинцы. В марте 2021 года компания получила лицензии на осуществление букмекерской деятельности и онлайн-казино. За два года было уплачено более 850 млн грн налогов, сборов и лицензионных платежей в госбюджет Украины. С начала войны бренд Parimatch прекратил деятельность на территории России, запретил использование бренда, технических решений компании и любое присутствие на территории страны-агрессора. Подтверждением этого является официальное заключение и заключение международной юридической компании Mayer Brown", – сказано в заявлении.

Также в компании сообщили, что в декабре 2022 года она выиграла суд по защите деловой репутации против СМИ, "которые манипулировали и откровенно фальсифицировали факты с целью разрушения деловой репутации".

"Отмечаем, что ООО "Париматч" на постоянной основе помогает стране в борьбе с врагом и поддержкой населения. Постоянная помощь оказывается Вооруженным силам Украины, Силам территориальной обороны, Главному управлению разведки, Государственной пограничной службе, Силам специальных операций, государственным и частным благотворительным фондам. Компания имеет многочисленные государственные и военные благодарности, включая президента Украины. Общая сумма помощи составляет более 500 млн грн", – отметили в "Париматч".

В обращении авторы заявили, что считают введение санкций спланированной кампанией, и добавили, что готовы к обсуждению.

"Считаем, что это спланированная кампания против ООО "Париматч" и коллектива, бренда Parimatch и против всего украинского бизнеса в целом. Мы готовы к публичному обсуждению, готовы ответить на все вопросы СМИ и правоохранительных органов, а также готовы защищать свою позицию в суде", – резюмировали в "Париматч".