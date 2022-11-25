Parimatch передал армии машину для разведчиков и "скорую" для эвакуации

"Легковушки – именно та техника, которая нужна малым группам. Да, у нас есть грузовики, но для подвоза небольших грузов использовать их неуместно. Вместо этого компактный автомобиль имеет большую скорость и ему легче оставаться незамеченным. Это очень помогает в нашей работе: загрузил боекомплект, приехал, быстро разгрузил и сразу же покинул позицию, чтобы не привлекать внимание врага", – отметил командир взвода Алексей.

Фото: пресс-служба Parimatch

Компания также помогла с переоборудованием "скорой" – автомобиль будет эвакуировать раненых украинских защитников с передовой.

"Повышение мобильности защитников и сохранение их жизни – один из приоритетов работы нашей компании. При каждом случае мы стараемся аккумулировать возможности и ресурсы, чтобы поддержать украинских военных на всех этапах защиты страны и восстановления ее территориальной целостности", – рассказала СEO Parimatch Ukraine Наталья Гилевич.



